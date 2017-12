agoda acceptera les paiements par carte UnionPay sur les ordinateurs et les appareils mobiles







SHANGHAI, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- UnionPay International a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de coopération global avec agoda, l'une des plateformes de réservation de voyages en ligne à la croissance la plus rapide au monde. Jusqu'alors, seule la version en chinois simplifié d'agoda.com acceptait les cartes UnionPay, et conformément à ce nouvel accord, UnionPay sera désormais accepté par agoda.com dans toutes les langues disponibles et sur l'application mobile d'agoda d'ici la fin avril 2018, offrant une expérience de paiement en ligne plus simple et plus sécurisée à tous les titulaires de cartes UnionPay dans le monde entier.

Le réseau d'acceptation en ligne des cartes UnionPay s'étend à plus de 10 millions de commerces dans 200 pays et régions. Avec l'augmentation rapide de l'émission de cartes UnionPay à l'étranger, le nombre cumulé de cartes émises hors de la Chine continentale a dépassé les 84 millions, s'accompagnant de plus de scénarios d'utilisation et de points d'acceptation pour les titulaires de cartes UnionPay.

« Ces dernières années, nous avons non seulement offert des services de paiement pratiques aux Chinois pour voyager à l'étranger, mais nous avons également accéléré le progrès de la localisation des activités en ligne et hors ligne de UnionPay », a déclaré Cai Jianbo, PDG de UnionPay International. Tout d'abord, en enrichissant les fonctions des cartes UnionPay délivrées à l'étranger pour les paiements en ligne et les paiements sans contact, afin d'offrir plus d'options de paiement ; ensuite, en se servant de l'innovation comme force motrice pour populariser les achats de produits à paiement mobile à l'étranger avec les cartes UnionPay ; enfin, en créant de nouveaux modèles d'expansion commerciale, par exemple en partageant les normes des cartes à puces UnionPay afin d'accélérer le développement de l'activité sur les marchés extérieurs. À l'heure actuelle, le volume de transactions des titulaires de cartes UnionPay étrangers a dépassé le volume transfrontalier des titulaires de cartes nationaux, signe que les cartes UnionPay gagnent de l'importance pour les paiements internationaux.

agoda est l'une des plateformes de voyage en ligne à la croissance la plus rapide au monde, offrant plus de 1,8 million d'options de logement dans le monde entier avec une assistance et un service dans 38 langues différentes sur les ordinateurs et les appareils mobiles iOS et Android. La coopération complète entre UnionPay International et agoda contribue non seulement à l'ouverture rapide de l'acceptation des cartes UnionPay sur tous les canaux d'agoda, mais elle sera également suivie du lancement de privilèges exclusifs et d'avantages attrayants pour les titulaires de cartes UnionPay.

John Wroughton Brown, directeur de l'exploitation d'agoda, a déclaré qu'agoda s'associait avec UnionPay International afin de promouvoir les paiements en ligne et les paiements mobiles auprès des titulaires de cartes UnionPay à l'étranger. Les consommateurs chinois se sont déjà familiarisés avec les cartes UnionPay et souhaiteraient les utiliser pour réserver sur agoda. Cette coopération amènera plus d'utilisateurs du monde entier sur agoda et augmentera le nombre de transactions en ligne pour UnionPay International. À l'avenir, les deux parties approfondiront et élargiront leur coopération dans différents domaines.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 21:21 et diffusé par :