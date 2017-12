Avis aux médias - Visite en Chine : itinéraire de la ministre McKenna du 8 décembre 2017







BEIJING, Chine, le 7 déc. 2017 /CNW/ -La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, visite la Chine dans le but de faire progresser la collaboration avec les leaders chinois dans le dossier des changements climatiques et de la croissance propre.

Lors de son séjour en Chine, la ministre intervient auprès de ses homologues pour faire avancer le partenariat entre le Canada et la Chine et dirige une mission commerciale en technologies non polluantes avec des entreprises canadiennes. La ministre aidera aussi à diriger l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale en matière d'environnement et de développement à titre de vice-présidente exécutive internationale. Elle lancera aussi un nouveau dialogue ministériel sur la coopération environnementale. Le Canada s'est engagé à jouer un rôle de chef de file et à travailler en collaboration avec ses partenaires internationaux pour en arriver à un monde durable et résilient.

Activité : La ministre McKenna prononcera l'allocution d'ouverture d'un séminaire/exposé sur les technologies propres. Heure : 9 h 30 (heure normale de la Chine)/20 h 30 (HNE) Lieu : Hôtel St. Regis, grand hall, 2e étage, Beijing Note pour les médias : Les médias ne pourront pas assister à cette activité.



Activité : La ministre McKenna assistera à la cérémonie de signature de deux nouvelles ententes de collaboration entre des partenaires canadiens et chinois liées à des initiatives de captage et de stockage du carbone. Heure : 10 h (heure normale de la Chine) / 21 h (HNE) Lieu : Hôtel St. Regis, salle Parlour, Beijing Note pour les médias : Une séance photo aura lieu à la fin de l'activité.



Activité : La ministre McKenna participera à une annonce avec Cycle Capital Management. Heure : 10 h 45 (heure normale de la Chine) / 21 h 45 (HNE) Lieu : Hôtel St. Regis, salle Parlour, Beijing Note pour les médias : L'événement est ouvert aux médias. Une séance photo aura lieu à la fin de l'activité.



Activité : La ministre McKenna tiendra une séance d'information avec les médias chinois pour parler de la visite du Canada en Chine et du rôle de premier plan qu'il joue dans la lutte contre le changement climatique. Heure : 11 h 45 (heure normale de la Chine) / 22 h 45 (HNE) Lieu : Hôtel St. Regis, salle Parlour, Beijing Note pour les médias : Les médias qui se seront inscrits à l'avance pourront assister à cette activité.



Activité : La ministre McKenna participera à une réunion bilatérale sur le changement climatique avec l'envoyé spécial Xie Zhenhua. Heure : 16 h (heure normale de la Chine) / 3 h (HNE) Lieu : Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine, no 2, Fuxingmen South Avenue, district de Xicheng, Beijing Note pour les médias : L'événement est fermé aux médias

