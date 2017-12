La plus grande marque de spiritueux chinoise Tianchao Shangpin organise un sommet sur le thème « partager les ressources, façonner les marques »







RENHUAI, Chine, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le sommet « partager les ressources, façonner les marques » de Tianchao Shangpin s'est tenu au centre de conférence Moutai le 30 novembre 2017, avec plus de 1 000 responsables de haut niveau du gouvernement provincial du Guizhou, des cadres supérieurs du groupe Kweichow Moutai, ainsi que des membres éminents de la World Alcoholic Beverage Alliance et des associations du secteur en présence.

Yuan Renguo, président du groupe Kweichow Moutai et secrétaire adjoint du parti, a expliqué lors de l'événement que 2017 s'avérait être une année cruciale pour le groupe Moutai, au cours du 13e plan quinquennal de Chine qui s'étend de 2016 à 2020. Malgré une conjoncture économique internationale complexe et en constante évolution, un ralentissement de la croissance de l'économie chinoise et des changements réguliers de la trajectoire de développement de l'industrie chinoise, le groupe a maintenu une croissance rapide, alors que de nombreux indicateurs atteignent de nouveaux hauts historiques et que les résultats sont bien meilleurs que prévu.

Le secrétaire du parti du groupe et directeur général Li Baofang a déclaré lors de l'événement : « L'initiative "Meeting in Africa through the Unique Aroma ? China Kweichow Moutai One Belt, One Road Branding" a rencontré un grand succès et représente une nouvelle étape importante pour nous. » Le groupe Moutai a également créé un fonds d'intérêt public pour soutenir les plus démunis de Chine, une stratégie qui vise à donner plus de sens à la marque Tianchao Shangpin.

Le sommet était organisé par Zhao Shuyue, le secrétaire adjoint du parti et secrétaire du Comité de contrôle disciplinaire du groupe, avec la participation du vice-premier ministre croate et président de la World Alcoholic Beverage Alliance le Dr Ante Sominic et de sa femme, qui se sont exprimés lors du sommet. Liang Yushi, président du Conseil pour un mode de vie sain au sein du Comité sino-russe pour l'amitié, la paix et le développement, a lu un message du président russe du Conseil pour un mode de vie sain, Sergey Krusev.

Tianchao Shangpin a fixé un objectif ambitieux de 3 milliards de yuans (environ 385 millions d'euros) de ventes pour 2018 et 10 milliards de yuans (environ 1,3 milliard d'euros) d'ici 2020, afin d'atteindre un objectif de ventes totales de 100 milliards de yuans (environ 13 milliards d'euros) pour le groupe, a déclaré le vice-président et directeur général de Tianchao Shangpin Wine (Guizhou), Huang Yongyi.

Le sommet a permis d'exposer la feuille de route de Tianchao Shangpin et de renforcer considérablement le moral des troupes, en posant des bases solides pour l'entreprise et pour le groupe afin d'atteindre les objectifs ambitieux qu'ils se sont fixés.

