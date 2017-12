Adoption de la Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement







QUÉBEC, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Le Gouvernement du Québec annonce, aujourd'hui, l'adoption, à l'Assemblée nationale, de la Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Ce faisant, il assure la mise en place d'un processus de planification plus pointu et un meilleur contrôle sur l'ensemble des sommes consacrées aux ressources informationnelles, et ce, afin de favoriser une saine gestion des fonds publics.

Le ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, Robert Poëti, a rappelé l'importance du bon fonctionnement des technologies de l'information, qui sont, aujourd'hui, omniprésentes et indispensables à l'appareil public.

Citation :

« Nous voulons utiliser cette nouvelle loi comme premier pas vers la transformation et l'innovation pour l'État. Nous voulons, par la même occasion, viser l'agilité administrative qui générera de l'efficacité sur tous les plans. Ultimement, ce sont les citoyens et citoyennes qui en sortiront gagnants, car cette loi appelle à une gestion responsable des services publics et à une saine gouvernance. »

Robert Poëti, ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles

Faits saillants :

À propos de la Loi :

La Loi s'inscrit dans la foulée de la Stratégie gouvernementale en technologies de l'information - Rénover l'État par les technologies de l'information;

Elle vise à accroître l'efficacité des processus de planification des investissements et la capacité de suivi des dossiers en ressources informationnelles et, ultimement, à générer des économies.

