Un nouveau record mondial pour la capacité biface de la cellule solaire à double face PERC de LONGi Solar

BEIJING, 7 décembre 2017 /CNW/ -- Le National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality (centre national de supervision et d'inspection de la qualité des produits solaires photovoltaïques [CPVT]) a publié un rapport d'essai indépendant démontrant que les cellules monocristallines à double face PERC de LONGi Solar ont établi un record mondial grâce à leur capacité biface chiffrée à 82,15 %.

LONGi Solar a lancé le module monocristallin biface PERC (Hi-MO2) lors du SNEC 2017 de Shanghai. L'objectif consiste à fournir des modules aux plus importants programmes (Top-Runner) de la Chine et à répondre à la demande grandissante du marché pour des produits plus efficaces.

Le Hi-MO2 de LONGi dispose d'une technologie à puissance élevée, un haut rendement énergétique et un faible coût actualisé de l'énergie (LCOE). Pour LONGi Solar, Hi-MO2 est synonyme de rendement élevé et de production biface d'énergie. C'est aussi le tremplin vers une nouvelle ère technologique de production d'énergie monocristalline biface PERC à haut rendement.

Hi-MO2 profite des meilleurs atouts de la plate-forme technologique Hi-MO1 de LONGi -- faible dégradation, technologie PERC à grande puissance -- et les combine avec la technologie biface. En production de masse, l'efficacité de la face avant surpasse 21,2 %. La réception lumineuse de la face arrière peut apporter un rendement énergétique additionnel significatif. Si l'énergie produite par la face arrière augmente l'efficacité globale du module de 10 %, la puissance du module biface PERC peut atteindre 330 watts par module de 60 cellules (300 watts provenant de la face avant), et 396 watts par module de 72 cellules (360 watts provenant de la face avant).

Les modules bifaces PERC sont munis d'une double stratification de verre. Conjugué à la technologie mono PERC de faible dégradation, le Hi-MO2 offre une dégradation sous les 2 % pour la première année, alors que sa dégradation annuelle moyenne est inférieure à 0,45 % pour 30 ans -- ce qui est nettement meilleur que les modules conventionnels. Entre-temps, l'adoption d'un verre double améliore la résistance PID et peut porter la durée de vie du module au-delà de 30 ans.

« Le Hi-MO2 a attribué les avantages de la cellule monocristalline PERC à la face arrière du module, sans accroître les coûts. Ajoutons à cela un rendement énergétique élevé et une plus grande puissance, le Hi-MO2 réduit les coûts actualisés de l'énergie et offre plus d'avantages aux personnes qui investissent dans les centrales énergétiques photovoltaïques », souligne Li Wenxue, président de LONGi Solar.

Le lancement réussi des modules monocristallins bifaces est un témoignage de la demande du marché de la photovoltaïque envers des produits hautement efficaces, d'une grande fiabilité et qui offrent un rendement élevé. C'est aussi la reconnaissance suprême de l'innovation technologique constante de LONGi Solar en matière de cellule monocristalline PERC.

La capacité biface de la cellule à double face PERC offerte sur le marché est d'environ 75 %, et la cellule monocristalline biface PERC de LONGi Solar a porté cette capacité à 82,15 %, un sommet inégalé au sein de l'industrie. Cela a permis la multiplication des scénarios d'utilisation des cellules à double face PERC, mais aussi l'amélioration du rapport qualité-prix et du rendement énergétique.

