Remise des prix d'excellence en arts visuels 2017 - Celia Perrin Sidarous reçoit le Prix Pierre-Ayot et Sophie Jodoin, le Prix Louis-Comtois







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) ont remis le Prix Pierre-Ayot à l'artiste Celia Perrin Sidarous et le Prix Louis-Comtois à l'artiste Sophie Jodoin. La remise des deux prix d'excellence a eu lieu jeudi soir au Musée d'art contemporain de Montréal, en présence de Mme Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et du design, et de M. Nikolaos Karathanasis, directeur général de l'AGAC, ainsi que des membres du jury et des représentants du milieu des arts visuels.

La sélection des lauréates a été réalisée par un jury composé de Caroline Andrieux, fondatrice et directrice générale et artistique de la Fonderie Darling, de Marie-Ève Beaupré, conservatrice responsable de la Collection du Musée d'art contemporain de Montréal, de Marie-Ève Charron, critique d'art au quotidien Le Devoir et commissaire indépendante, de Clément de Gaulejac, artiste et auteur, ainsi que d'Anne Philippon, conservatrice adjointe à la galerie de l'UQAM. Outre la lauréate, les finalistes du Prix Pierre-Ayot étaient Simon Belleau et Andréanne Godin. Pour le Prix Louis-Comtois, les deux autres finalistes étaient Dominique Pétrin et Karen Tam.

« La remise du Prix Pierre-Ayot et du Prix Louis-Comtois est l'occasion de renouveler l'engagement et le soutien de la Ville envers les créateurs. Ces prix soulignent et font la promotion de la vitalité et de l'audace de l'art contemporain montréalais et ont un impact réel sur le rayonnement de la carrière artistique. Félicitations aux lauréates ainsi qu'aux finalistes ! Je leur souhaite le plus grand des succès dans la poursuite de leur trajectoire artistique », a déclaré Mme Christine Gosselin.

« L'Association est fière de s'associer à la Ville de Montréal pour reconnaître et souligner le talent exceptionnel des artistes d'ici. Nous félicitons chaleureusement Mme Perrin Sidarous et Mme Jodoin, et leur souhaitons une bonne continuation ! », a indiqué pour sa part M. Nikolaos Karathanasis.

Celia Perrin Sidarous, lauréate du Prix Pierre-Ayot

Accompagné d'une bourse de 5 000 $, le Prix Pierre-Ayot vise à promouvoir l'excellence de la nouvelle création en arts visuels à Montréal, à favoriser la diffusion d'oeuvres de jeunes artistes et à reconnaître l'effort des diffuseurs qui encouragent les artistes en début de carrière. Il a été remis à Celia Perrin Sidarous, dont la pratique photographique et installative est étroitement liée à la nature morte, caractérisée par la rencontre d'images et d'objets trouvés, assemblés à la manière d'un collage. Les membres du jury ont reconnu qu'il s'agissait d'une approche d'une grande finesse, tant sur le plan de la composition savamment étudiée que du point de vue des dispositifs de présentation empruntés. C'est avec une économie de moyens que l'artiste réussit habilement à témoigner de la construction de l'histoire et de sa représentation matérielle et visuelle.

Sophie Jodoin, lauréate du Prix Louis-Comtois

Le Prix Louis-Comtois souligne la qualité de la production d'un artiste en art contemporain ayant plus de 15 ans de pratique professionnelle. Il est accompagné d'une bourse de 7 500 $. Cette reconnaissance a été remise à Sophie Jodoin pour sa manière soutenue d'intégrer dans des installations des éléments dessinés et textuels qui interrogent les régimes invisibles de pouvoir s'exerçant sur les corps, dans la vie sociale et intime d'univers féminins. Empreinte d'une grande sobriété, son oeuvre se fait saisissante, souligne le jury.

Mentionnons que la Ville de Montréal fera l'acquisition d'une oeuvre de chaque lauréate pour la collection municipale. Mmes Jodoin et Perrin Sidarous disposeront aussi d'un cachet d'exposition de 2 500 $ pour défrayer l'organisation d'une exposition sur le territoire montréalais. Rappelons que les deux prix sont offerts conjointement par l'AGAC et la Ville de Montréal.

