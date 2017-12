Une initiative pour stimuler l'innovation et la croissance des PME - La Ville de Montréal dévoile les 40 PME sélectionnées de l'édition 2018 du Parcours Innovation PME Montréal







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales au comité exécutif, Robert Beaudry, sont heureux d'annoncer les 40 petites et moyennes entreprises (PME) sélectionnées pour prendre part à l'édition 2018 du Parcours Innovation PME Montréal.

« L'innovation et la créativité sont les moteurs de la croissance de l'économie montréalaise. Le Parcours Innovation PME Montréal offre une approche structurée et un accompagnement personnalisé pour aider les entreprises à résoudre leurs problématiques d'affaires, dans un contexte de bouleversements technologiques. Les PME connaissent alors une croissance accélérée, accèdent à de nouveaux marchés internationaux et créent des emplois hautement qualifiés. Notre administration est fière de soutenir ces fleurons de notre économie qui contribuent à l'essor et au rayonnement de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Depuis le début de cette initiative en 2015, 140 PME auront bénéficié de cette démarche. Ce projet de la Ville de Montréal, qui en est à sa quatrième édition, réussit année après année à stimuler l'innovation et la croissance des PME situées sur l'île de Montréal. Plus de 500 emplois ont été créés lors des deux premières éditions du Parcours et les résultats de 2017 s'annoncent tout aussi prometteurs. Cette année, pour une première fois, les entreprises à but non lucratif pouvaient soumettre leur candidature. Plus que jamais, le Parcours favorise une meilleure collaboration entre les différents acteurs du milieu des affaires, le réseau universitaire et les partenaires gouvernementaux », a souligné Robert Beaudry.

Parcours Innovation PME Montréal bénéficie du soutien de 908 800 $ de la Ville de Montréal, pour la période 2018-2020, et d'une aide financière du gouvernement du Québec pour la même période, notamment de Services Québec de l'île-de-Montréal et du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI). Il reçoit également un soutien financier de Vidéotron Affaires et C2 Montréal. Le Parcours Innovation est également appuyé par Mosaic HEC, le réseau PME MTL, le Mouvement québécois de la qualité et Info Entrepreneurs.

Le Service du développement économique de la Ville de Montréal s'est chargé du recrutement des PME, appuyé par tout le réseau entrepreneurial montréalais, dont le réseau PME MTL, les chambres de commerces et Développement économique Saint-Laurent (DESTL). Un appel de candidatures a été lancé et 96 PME se sont inscrites.

Un jury, présidé par Services Québec de l'île-de-Montréal, a sélectionné, sur la base de critères bien définis, les 40 PME qui feront partie du Parcours 2018. Les PME retenues devaient notamment connaître un fort potentiel de croissance, un chiffre d'affaires d'au moins 1 M$, moins de 250 employés et soumettre une problématique d'affaires qu'elles devront solutionner tout au long du parcours. Les PME sélectionnées proviennent de tous les secteurs économiques et quatre d'entres elles sont à but non lucratif.

Les 40 PME suivantes ont été sélectionnées pour prendre part au Parcours Innovation PME Montréal 2018 :

123 CERTIFICATION INC.

Conception de systèmes informatiques, simulation 3D pour le manufacturier, prototypage et formation

Sud-Ouest

www.123arc.com

AGENCE DIALEKTA INC.

Service de marketing internet/ Stratégies et planification médias numériques

Plateau Mont-Royal

www.dialekta.com

AMÉNAGEMENT CÔTÉ JARDIN

Aménagement paysagé urbain et construction

Plateau Mont-Royal

www.cotejardin.com

ASSURANCE G. GOSSELIN LTÉE

Courtier en assurances de dommages

Rosemont-Petite-Patrie

www.ggosselin.com

BLUE CITADEL TECHNOLOGIES INC.

Manufacturier de systèmes d'éclairage/solutions énergétiques

Athuntsic-Cartierville

www.citadellight.com

CONTINENTAL RAILWORKS

Manufacturier de composantes de transport

St-Laurent

www.continentalrailworks.com

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ BELVÉDÈRE COMMUNICATIONS (OBNL)

Conception de sites web et services de communications

Ahuntsic-Cartierville

www.coopbelvedere.com

COURRIER PLUS INC.

Messagerie, logistique et transport

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

www.courrierplus.com

DELTAPAC

Conception et fabrication de contenants bio dégradables

Anjou

www.deltapac.ca

EXPERTUS TECHNOLOGIES INC

Solutions informatiques de paiements et de gestion de trésorerie

Ville-Marie

www.expetus.ca

FAKE DIGITAL ENTERTAINMENT

Services de productions vidéo et post-production

Sud-Ouest

www.fake-studio.com

ADFAST FASTENERS

Manufacturier d'oeillets

Saint-Laurent

www.adfastcorp.com

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD MDG LTÉE

Manufacturier de générateurs de brouillard MDG pour création d'effets atmosphériques

Montréal-Nord

www.mdgfog.com

GROUPE IN-RGY CONSULTATIONS

Services de consultations en informatique spécialisés en ressources humaines, gestion du changement et intelligence artificielle

Ville-Marie

www.in-rgy.com

INDYGENA (APROPOZ)

Manufacturier de vêtements de plein air pour femmes

Ahuntsic-Cartierville

www.indygena.com

INSERTECH (OBNL)

Recyclage informatique et réinsertion professionnelle

Rosemont-Petite-Patrie

www.insertech.ca

LA LIGNE VERTE : toit vert

Installation et entretien de toits et murs végétaux

Plateau-Mont-Royal

www.ligneverte.net

LES GLACEURS

Production et vente aux détails-pâtisserie

Plateau-Mont-Royal

www.lesglaceurs.ca

LOWELL MTL INC.

Manufacturier et détaillant d'articles vestimentaires et accessoires en cuir

Hochelaga-Maisonneuve

www.lowellmtl.ca

MA BRASSERIE (OBNL)

Fabrication artisanale de bières

Rosemont-Petite-Patrie

www.mabrasserie.com

MATELAS SÉLECTION

Manufacturier de matelas

Rosemont-Petite-Patrie

www.matelasselection.com

MECADEMIC

Design et conception de bras d'assemblage robotisés miniatures de haute précision

Rosemont-Petite-Patrie

www.mecademic.com

NUBIK

Services technologies de l'information-plateforme salesforce

Ahuntsic-Cartierville

www.nubik.ca

OMNICHEM

Manufacturier de produits chimiques

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

www.omnichem.com

PERSIENNE DESIGN

Manufacturier de produits haut de gamme en bois et tissus pour le revêtement des fenêtres

Saint-Laurent

www.persiennedesign.com

PHOTON ETC.

Instrumentation d'analyse optique

Rosemont-Petite-Patrie

www.photonetc.com

PICNIK ELECTRONIK

Production événementielle et divertissement

Plateau-Mont-Royal

www.piknicelectronik.com

RÉCUPÉRACTION MARRONNIERS (OBNL)

Gestion de matières résiduelles

Lasalle

cqea.ca/ent/recuperaction-marronniers-inc

RESOLOGI

Ingénierie de systèmes informatiques

Ahuntsic-Cartierville

www.resologi.com

ROBOCUT STUDIO INC.

Studio de création et de fabrication numérique

Plateau-Mont-Royal

www.robocutstudio.com

SANDMATE

Manufacturier de produits abrasifs

Saint-Laurent

www.sandmate.com

SMART HALO TECHNOLOGIES INC.

Conception et fabrication d'objets connectés pour vélo

Plateau-Mont-Royal

www.smarthalo.bike

SPYTRONIC

Vente, conception d'équipements de surveillance, prototypage, formation, consultations pour enquêtes (espionnage industriel)

Montréal-Nord

www.spytronic.com

STUDIO ARTEFACT INC.

Création et fabrication de décors festifs

Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

www.studioartefact.com

TOAST STUDIO

Agence de contenu marketing et production télévisuelle

Ville-Marie

www.gotoast.ca



TOBO STUDIO

Création de jeux numériques pour la jeunesse

Plateau-Mont-Royal

www.tobostudio.com

TRAF

Usinage de haute précision aéronautique

Saint-Laurent

www.trafinc.com

TRIPAR INC.

Manufacturier estampage de métal

Rivière-des-prairies-Pointe-aux-Trembles

www.triparinc.com

TURBULENT MÉDIA

Conception de sites web

Plateau-Mont-Royal

www.turbulent.ca

URBANIA

Magazine et agence médias

Plateau-Mont-Royal

www.urbania.media

Pour obtenir plus de renseignements sur le Parcours Innovation PME Montréal 2017 consultez le site ville.montreal.qc.ca/parcoursinnovation.

