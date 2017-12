Conflit du bois d'oeuvre résineux - Une décision qui fait abstraction de la réalité







QUÉBEC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ), M. Denis Lebel, estime que les commissaires de la Commission américaine internationale pour le commerce (US International Trade Commission) ont fait fausse route en se rangeant derrière les arguments de la Coalition américaine du bois d'oeuvre à l'effet que les exportations canadiennes lui portent préjudice.

« Nous sommes consternés par cette décision qui fait totalement abstraction de la réalité. Comment peut-on parler de préjudice alors que les compagnies américaines n'ont jamais été aussi rentables et qu'elles ne parviennent pas à répondre à la demande du marché américain ? Cette position deviendra rapidement impossible à défendre dans le contexte actuel », a déclaré M. Lebel.

Rappelons que cette décision survient après que Washington ait diminué légèrement les tarifs à la frontière imposés plus tôt cette année sur les exportations canadiennes. Ces tarifs ont provoqué une hausse des prix du bois de sciage et, par le fait même, une hausse des coûts pour la construction d'une maison aux États-Unis. Le 28 novembre, le Canada a annoncé qu'il allait porter le conflit entourant le bois d'oeuvre devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

La détermination de préjudice est une première dans l'histoire des litiges. Une détermination de « menace de préjudice » aurait à tout le moins permis aux compagnies canadiennes de recevoir les sommes payées jusqu'ici depuis le mois d'avril 2017.

« C'est la cinquième fois que les États-Unis et le Canada s'affrontent sur ce point et le Canada a toujours gagné. Nous sommes engagés à faire reconnaître le nouveau régime forestier québécois, mis en oeuvre en 2013 et répondant aux préoccupations exprimées depuis plusieurs années par la partie américaine. Nous allons continuer à nous battre pour un libre accès au marché américain pour nos produits », de conclure Denis Lebel.

À propos du CIFQ

Le Conseil est le porte-parole de l'industrie forestière du Québec. Le CIFQ compte plus de 200 membres. L'industrie forestière québécoise génère un chiffre d'affaires de 15,8 milliards $ chaque année, soit près de 4 milliards $ en salaires et avantages sociaux, dont près de 1,5 milliard $ est retourné aux gouvernements sous forme de taxes et d'impôts payés par les entreprises et les travailleurs.

