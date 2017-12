Repas des Fêtes en cadeau







OTTAWA, 07 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les familles se réunissent en cette période des Fêtes, certains membres des Forces armées canadiennes (FAC) seront loin de leur famille en raison du déploiement de militaires canadiens partout dans le monde.

Après avoir pris connaissance de cette situation, M. Rick Ekstein, un homme d'affaires canadien et membre actif de la communauté juive de Thornhill en Ontario, ainsi que son épouse Lillian, ont décidé de faire un don exemplaire à Appuyons nos troupes dans le but de rehausser le moral et le bien-être d'environ 1406 membres des FAC déployés à l'étranger et de leur famille. Ces dernières recevront une carte-cadeau d'une valeur de 50 $ qu'elles pourront utiliser au supermarché pour les aider à payer l'achat d'aliments durant les Fêtes. Quant aux troupes en déploiement, elles dégusteront du sirop d'érable pur du Canada à leur déjeuner de Noël.

« Cet important témoignage de générosité et de soutien de la part de Canadiens envers nos troupes est touchant et incomparable. Grâce aux contributions de généreux donateurs comme les Ekstein, Appuyons nos troupes peut venir en aide aux militaires déployés ainsi qu'à leurs proches en allégeant le fardeau de la séparation pendant les Fêtes. Au nom des membres des Forces armées canadiennes partout dans le monde, je tiens à remercier sincèrement M. et Mme Ekstein de leur grande générosité à l'égard des militaires et de leur famille. » ? Commodore Sean N. Cantelon, chef de la direction, Services de bien-être et moral des Forces canadiennes pour les Forces armées canadiennes.

En reconnaissance des sacrifices consentis par le personnel en déploiement et par leur famille au nom des Canadiens, le couple Ekstein a décidé de donner à son tour.

« C'est lors d'entretiens avec des familles de militaires en déploiement à l'étranger que nous avons compris leur situation difficile et celle de leurs enfants qui doivent se priver de la présence de leur proche pendant les Fêtes », a déclaré Rick Ekstein. « Lillian et moi voulions poser un geste pour remercier les familles qui restent au pays. C'est grâce au soutien des familles que les conjoints sont en mesure de remplir leur devoir envers le Canada à l'étranger. Nous voulions accomplir ce simple geste pour les remercier et reconnaître leur contribution au succès de nos missions outremer. »

Appuyons nos troupes est le réseau par lequel passe le généreux soutien des Canadiens pour appuyer les programmes et les services de bien-être et de maintien du moral de la communauté des FAC tels que l'aide financière, les subventions pour les personnes ayant des besoins spéciaux, les camps d'été pour enfants, les bourses d'études, le soutien aux militaires malades ou blessés et le bien-être dans les hôpitaux.

Le couple Ekstein espère que ce geste spontané incitera d'autres Canadiens à faire un don à Appuyons nos troupes pour venir en aide aux familles des militaires admissibles au cours de la période des Fêtes l'an prochain. Veuillez visiter le site www.appuyonsnostroupes.ca et vous trouverez sous l'onglet « Apporter du soutien », le « Fonds pour le repas des Fêtes »!

À propos de la famille Ekstein ? Résidents de Thornhill, Rick et Lillian Ekstein sont des Canadiens de première génération qui sont fiers d'habiter au Canada. Rick Ekstein est président et chef de la direction de Phaze3 Management et chef de la direction de Weston Forest Products. Il siège à divers conseils d'administration, dont celui du Queen's York Rangers Regimental Council.

Au sujet d'Appuyons nos troupes ? Appuyons nos troupes est un donataire reconnu officiel de Sa Majesté du chef du Canada pour la communauté des Forces armées canadiennes. Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes en assurent la gestion et l'exécution.

Créé pour répondre aux besoins particuliers de la communauté des Forces armées canadiennes et, plus précisément, aux défis uniques découlant du service militaire, Appuyons nos troupes se veut une plateforme qui permet aux particuliers et aux entreprises de démontrer leur compassion et leur soutien aux militaires actifs, aux vétérans et à leur famille.

Ce fonds compte sur le produit de la vente de marchandise arborant le ruban jaune, les dons d'entreprises et de particuliers, de groupes communautaires et les revenus provenant d'activités de financement organisées par des tiers telles que la Course de l'Armée du Canada, la Course de la Marine, la Course de l'Aviation royale canadienne et plus encore.

