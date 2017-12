Déclaration conjointe : Le ministre de la Santé doit changer d'approche maintenant







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Depuis l'arrivée de Gaétan Barrette au poste de ministre de la Santé et des Services sociaux, toutes nos organisations ont eu à dénoncer son approche unilatérale sans égard pour les professionnels et les travailleurs du réseau. Sa méthode : imposer ses vues, agir unilatéralement, privilégier le bâton, régler ses comptes, nier les situations et les faits, présenter des lois pour contrer les jugements qui ne font pas son affaire, écorcher celles et ceux qui dénoncent l'intolérable; il va même jusqu'à réfuter la détresse du personnel soignant dans le réseau de la santé.

L'intimidation, le dénigrement et l'abus de pouvoir sont en parfaite contradiction avec les besoins des patients, avec les attentes de la population du Québec. Le ministre Barrette doit le réaliser et changer d'approche maintenant.

Signataires :

Carolle Dubé, présidente

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux du Québec

Diane Francoeur, M.D., présidente

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Louis Godin, M.D., président

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Christopher Lemieux, M.D., président

Fédération des médecins résidents du Québec

Chantal Marchand, présidente-directrice générale

Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux

