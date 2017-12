CGI fait l'acquisition d'une firme stratégique de services-conseils







L'acquisition de Paragon renforce la position de CGI dans le nord-est des États-Unis, particulièrement dans la grande région de New York, de Philadelphie et du New Jersey

FAIRFAX, VA, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui l'acquisition en espèces de Paragon Solutions, Inc., une firme stratégique de services-conseils, spécialisée en santé et en sciences de la vie et dotée d'une expertise informatique (TI) en transformation numérique et en intégration de systèmes. Paragon renforce la position de CGI dans des marchés métropolitains clés à potentiel de croissance, notamment ceux de la grande région de New York, de Philadelphie et du New Jersey.

Grâce aux relations à long terme établies par ses experts, Paragon permet à ses clients de produire de meilleurs résultats dans de multiples domaines d'affaires, y compris la recherche et le développement, la fabrication ainsi que la commercialisation de leurs propres produits et les services de soutien aux entreprises. La transaction de Paragon représente la septième acquisition de CGI au sein de marchés métropolitains dans les 15 derniers mois et la cinquième aux États-Unis au cours des cinq derniers trimestres. Les 300 professionnels talentueux de Paragon se joindront à l'équipe de CGI aux États-Unis*, qui compte désormais plus de 12?000 professionnels parmi 71?000 au niveau mondial de CGI.

« Paragon constitue une étape supplémentaire de l'évolution du modèle de CGI axé sur la proximité avec le client, consolidant notre présence dans des marchés métropolitains majeurs aux États-Unis tout en élargissant nos capacités complètes à l'échelle mondiale, particulièrement dans le domaine des sciences de la vie », a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI.

« L'acquisition de Paragon nous permet d'accueillir des experts chevronnés en santé et en sciences de la vie au sein de nos opérations aux États-Unis et d'affirmer notre présence au sein des marchés métropolitains de la grande région de New York, de Philadelphie et du New Jersey, a précisé David L. Henderson, président des opérations de CGI aux États-Unis, Entreprises commerciales et gouvernements d'États. La fusion avec Paragon permet à CGI de mieux se positionner, localement et mondialement, pour offrir des services à l'ensemble de l'écosystème de soins de santé pour les régimes d'assurance, les fournisseurs et les entreprises de sciences de la vie. »

*en anglais

