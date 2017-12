Agrandissement et rénovation de la bibliothèque l'Octogone - La Ville de Montréal dévoile les finalistes du concours d'architecture







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Au terme d'un concours d'architecture pluridisciplinaire lancé le 7 août 2017, la Ville de Montréal dévoile le nom des finalistes pour la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque l'Octogone, située dans l'arrondissement de LaSalle. Quatre équipes finalistes ont été sélectionnées par les membres du jury, le 16 novembre 2017. Il s'agit de :

- Anne Carrier architecture et Les Architectes Labonté Marcil,

(en ingénierie : Les services EXP inc)

- Atelier Big City et L'OEUF,

(en ingénierie : Le Groupe EGP, Pageau Morel & ass., Vinci Consultants)

- BGLA et Blouin Tardif architectes,

(en ingénierie : AXOR, Martin Roy et associés)

- Hanganu (maintenant EVOQ architecture) et Groupe A architectes,

(en ingénierie : NCK inc, CBA Expert Conseil).

« Par l'entremise du programme RAC, nous pouvons soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques de Montréal. Par la même occasion, nous augmentons la qualité de nos bibliothèques pour l'ensemble de nos citoyens. De plus, comme il sera conçu à travers un concours d'architecture, nous souhaitons que cet équipement puisse contribuer au statut de Montréal « Ville UNESCO du Design », a indiqué Mme Christine Gosselin, responsable de la culture du patrimoine et du design.

La nouvelle bibliothèque L'Octogone constituera un tiers lieu, un espace communautaire, un lieu de rassemblement et d'échanges pour tous.

Selon la responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière ainsi que de la diversité montréalaise, Mme Magda Popeanu : « Grâce à ce projet, l'arrondissement de La Salle et le réseau des bibliothèques de Montréal seront dotés d'une bibliothèque du XXIe siècle, ouverte à la communauté, moderne et connectée, avec une variété de services adaptés. »

Estimé à 24,5 M$ ce projet de rénovation et d'agrandissement est admissible à un financement dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC).

Située à l'intersection de la rue Dollard et du boulevard la Vérendrye, la bibliothèque l'Octogone a une superficie actuelle brute de 2 900 m2. Une superficie d'environ 4 500 m2 brute est visée pour l'agrandissement. Outre la rénovation de l'immeuble, le projet vise aussi la mise en valeur et un agrandissement de 1 600 m2 brut au bâtiment actuel. Un espace d'animation extérieur et un lien visuel avec le parc Félix-Leclerc adjacent à la bibliothèque sont aussi prévus.

Le concours d'architecture est déployé selon un processus conforme aux exigences du Bureau du design de la Ville de Montréal, et du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Enfin, une certification LEED Or est visée pour ce projet. De plus, ce projet, conservera l'oeuvre d'art existante et intégrera une oeuvre d'art publique intégrée à l'architecture.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 17:01 et diffusé par :