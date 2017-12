Adoption du budget et du PTI du Plateau-Mont-Royal - 15 M$ d'investissements en 2018 sans hausse de taxe locale







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Plateau-Mont-Royal a adopté son programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020 et son budget de fonctionnement 2018, lors de deux séances extraordinaires du conseil d'arrondissement tenues aujourd'hui, au bureau d'arrondissement.

« Nous sommes particulièrement fiers de présenter aujourd'hui un budget équilibré où l'on puise dans nos surplus plutôt que de piger encore dans les poches des citoyens. Ainsi, grâce à une saine gestion, et malgré les contraintes de la réforme du financement des arrondissements (RFA), nous n'augmentons pas la taxe relative aux services et réussissons même à réduire nos dépenses de 0,3 %, a mentionné le maire d'arrondissement, Luc Ferrandez. Autre bonne nouvelle, l'arrondissement disposera de 10 M$ de plus pour ses dépenses d'immobilisations 2018-2020! »

Le budget de fonctionnement présente ainsi des dépenses de 55 337 500 $ pour l'année 2018 qui seront financées de la façon suivante :

Transferts de la ville centre : 36 550 600 $;

Espace fiscal : 9 919 800 $;

Revenus de sources locales : 8 069 100 $;

Affectation de surplus : 798 000 $.

Pour combler le manque à gagner de 2 379 500 $, l'arrondissement rationalise des activités à la hauteur de 1 332 700 $, augmente sa cible des revenus locaux de 248 800 $ et puise 798 000 $ dans ses surplus, sans augmenter la taxe locale. L'espace fiscal demeure donc le même qu'en 2017.

Quant aux dépenses d'immobilisations, la dotation totale de la ville centre s'élève à 24 085 000 $ et sera de 10 695 000 $ en 2018, de 8 695 000 $ en 2019 et de 4 695 000 $ en 2020; ce qui représente des augmentations de 6 M$ en 2018 et de 4 M$ en 2019, comparativement aux trois dernières années.

En ajoutant des crédits d'autres sources, l'arrondissement investira plus de 15 M$ dans les programmes suivants en 2018 :

programme de réaménagement des infrastructures : 7 158 000 $;

programme de réaménagement de parcs : 3 552 000 $;

programme de protection des bâtiments sportifs : 3 006 000 $;

programme de réfection routière (PRR) : 1 111 000 $;

programme de protection des bâtiments : 471 000 $.

La présentation détaillée du budget 2018 et le programme d'immobilisations 2018-2020 peuvent être consultés à la section Documents financiers du site Web de l'arrondissement à ville.montreal.qc.ca/plateau.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 16:20 et diffusé par :