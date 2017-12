Rogers Communications annonce des changements à son conseil d'administration







TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd'hui qu'Alan Horn quittera ses fonctions de président du conseil le 1er janvier 2018. Edward Rogers, actuel vice-président du conseil, lui succédera. Melinda Rogers, quant à elle, occupera le poste laissé vacant par Edward. Alan Horn, président et chef de la direction de Rogers Telecommunications Limited et d'autres sociétés privées qui contrôlent RCI, siégera encore au conseil d'administration de RCI.

« La Société affiche une excellente santé et un véritable essor dans ses activités. De plus, elle est dirigée de main de maître par son chef de la direction, Joe Natale, affirme M. Horn. La transition prévue d'Edward à la présidence du conseil arrive à point nommé. »

Edward Rogers est président du conseil de la fiducie Rogers Control. Il exerce les mêmes fonctions à la Banque Rogers et chez les Toronto Blue Jays. Edward siège également au conseil d'administration de Maple Leaf Sports & Entertainment, de CableLabs et de la Sick Kids Foundation de Toronto. Pendant 20 ans, il a occupé divers postes de gestion chez Rogers, notamment à titre de président de Rogers Câble.

« Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe Rogers, je tiens à remercier Alan pour son leadership exemplaire comme président du conseil, déclare Edward Rogers. J'ai hâte de travailler avec le conseil afin d'appuyer Joe et l'équipe de direction à mesure qu'ils concrétisent la vision stratégique de Rogers. »

Melinda Rogers est vice-présidente de la fiducie Rogers Control et est la fondatrice de Rogers Venture Partners. Elle préside également la Jays Care Foundation et le conseil d'administration de Texture par Next Issue Media. Melinda siège au conseil consultatif de la Rotman School of Management et au conseil d'administration international de l'organisation Right to Play. Elle a également évolué pendant 15 ans en gestion chez Rogers Communications, notamment en tant que première vice-présidente, Stratégie et développement. Avant cette époque, elle a travaillé dans la Silicon Valley dans le domaine des services technologiques.

« Alan a prodigué de judicieux conseils et une aide exceptionnelle tant à moi qu'à l'équipe de gestion, ajoute Joe Natale, président et chef de la direction. J'ai hâte de poursuivre mon travail avec Edward, Melinda, les autres membres du conseil de RCI et toute l'équipe de Rogers afin d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de la Société. »

