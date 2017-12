Radio-Canada soutient le rayonnement international des productions francophones d'ici







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Radio-Canada annonce la mise en place de différentes initiatives visant à appuyer le développement et le rayonnement international des productions francophones canadiennes. Le diffuseur public renforce ainsi son soutien à l'industrie et réaffirme son rôle de leader dans le marché francophone.

« L'univers médiatique change à grande vitesse et le modèle d'affaires doit être adapté quotidiennement, affirme Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada. Dans ce contexte, nous croyons que tous les joueurs de l'industrie ont avantage à travailler ensemble pour assurer la qualité et la diversité de l'offre de contenu original canadien. C'est pourquoi nous proposons une nouvelle forme de partenariat avec les producteurs indépendants afin de faciliter leur accès aux marchés internationaux. Cela fait partie de notre engagement, comme diffuseur public, envers la création et le rayonnement des oeuvres et artisans francophones d'ici. »

Concrètement, trois mesures sont mises de l'avant pour atteindre ces objectifs de concert avec les producteurs indépendants. D'abord, Radio-Canada, avec son équipe de la distribution, a conclu des alliances stratégiques avec quatre distributeurs canadiens et internationaux, soit Cineflix Rights, Keshet International, Nordic World et France Télévisions Distribution, afin de créer un réseau de distributeurs dont les expertises variées permettront aux producteurs et au diffuseur public d'élargir leur capacité de distribution actuelle. Ces partenaires fourniront leurs expertises sur les besoins des marchés internationaux, pourront contribuer au financement des productions en fonction des projets et fournir un réseau de prévente et de vente pour les formats et les produits finis.

Radio-Canada investira également 2,5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour soutenir les dépenses liées à l'internationalisation et le développement de projets porteurs pour l'international. Il s'agit d'une solution flexible qui s'adaptera aux besoins spécifiques de chaque projet, que ce soit le tournage d'un épisode pour le marché international ou la production du matériel de vente percutant et adapté aux marchés internationaux, par exemple.

Ces nouvelles mesures s'ajoutent au lancement prochain de Panora.tv, une plateforme visant à faciliter et favoriser l'exportation de contenus documentaires vers les marchés émergents et les services numériques. Solution d'affaires novatrice, Panora.tv permet aux acheteurs de l'industrie d'acquérir en ligne, selon leurs besoins, des droits de diffusion ou d'exploitation multiplateformes. Panora.tv est présentement en phase de tests et devrait être pleinement fonctionnelle en 2018.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté de Radio-Canada de jouer un rôle actif dans l'industrie canadienne de la culture et de l'audiovisuel.

DISTRIBUTEURS

France Télévisions Distribution

Créateur de succès, francetv distribution est le partenaire des producteurs et des ayants droit pour maximiser les revenus de leurs programmes sur tous supports médias, incluant le déploiement sur le numérique. francetv distribution propose une solution globale de commercialisation comprenant l'édition vidéo et VOD, musicale, les droits dérivés, l'édition de jeux, de magazines, de livres, d'événements ainsi que la distribution et la coproduction de programmes audiovisuels.

Keshet International

Keshet International (KI) est la division mondiale chargée de la distribution et de la production du Keshet Media Group. Dirigée par le PDG Alon Shtruzman, elle comprend les filiales de production locales de KI (Keshet UK au R.-U., Keshet Studios aux É.-U., Keshet Asia en Asie, Keshet MX au Mexique et Tresor Produktions en Allemagne), ainsi que Keshet Digital Studios, Keshet Films, Keshet International Gaming et sa division de distribution mondiale. Le catalogue de KI comporte tous les genres, notamment des dramatiques, des comédies, des jeux-questionnaires, des concours de talent, des documentaires, des divertissements factuels/téléréalités de rencontres amoureuses, et du contenu jeunesse. Le catalogue comprend autant du contenu original développé par le réseau d'entreprises de KI, qu'une sélection de contenu dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par des tiers.

Le catalogue de KI comprend notamment le succès international Prisoners of War, une série sur laquelle est basé le thriller Homeland, gagnant de plusieurs prix Emmy® ; la passionnante série d'espionnage False Flag; le jeu télévisé explosif BOOM!; le concours de talent interactif Rising Star et le concours de talent pour enfants Master Class; la téléréalité de rencontres amoureuses Girlfri3nds; et la série télévisée sur trois trentenaires récompensée aux International Emmy Awards, Traffic Light.

Cineflix

Cineflix Média se spécialise dans la création, la production et la distribution de contenu factuel et scénarisé populaire destiné au marché mondial. Possédant des bureaux à Montréal, Toronto, New York, Londres et Dublin, la société produit chaque année environ 200 heures d'émissions d'une grande diversité de genres qui exercent un fort attrait sur la scène internationale. Avec un catalogue en pleine croissance de plus de 4500 heures, Cineflix est derrière certaines des marques télévisuelles les plus écoutées.

Nordic World

NordicWorld, créé à la suite d'une alliance entre les diffuseurs majeurs scandinaves TV4 Sweden, TV2 Norway, TV2 Denmark, MTV3 Finland et NRK Norway, est le principal distributeur nordique de contenus internationaux. NordicWorld représente également la plupart des producteurs indépendants de la région. Nos activités consistent à créer de la valeur en distribuant à l'international nos propres programmes ainsi que ceux de nos partenaires et clients. NordicWorld offre à ses clients une gamme très large de programmes de grande qualité ; les contenus fictions (policiers et polars), les documentaires (actualité, mode de vie, voyages, etc.), les programmes pour enfants et les meilleurs formats indépendants.

