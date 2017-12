Corporation Aurifère Monarques complète une deuxième tranche de son placement privé accréditif d'un montant de 1,8 M$







/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS?UNIS/

MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX.V:MQR) (OTCMKTS:MRQRF) (FRANCFORT:MR7) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété une deuxième tranche d'un placement prive? sans l'intermédiaire d'un courtier (le « Placement ») par l'émission d'un nombre total de 4 853 333 actions accréditives (les « Actions accréditives ») a? un prix de 0,375 $ par Action accréditive, pour un produit brut total de 1 819 999 $.

Le produit brut du Placement servira a? effectuer des travaux d'exploration sur les propriétés minières de la Société situées dans la province du Québec.

La Société a retenu les services de Leede Jones Gables Inc. et Valeurs Mobilières Desjardins inc. afin d'agir en tant qu'intermédiaire de marche? relativement au Placement (les « Intermédiaires »). En contrepartie des services rendus dans le cadre du Placement, les Intermédiaires ont reçu une commission en espèce totale de 108 000 $ et 288 000 options de rémunération, lesquelles leur permettent de souscrire un total de 288 000 actions ordinaires du capital de la Société? a? un prix unitaire de 0,375 $, valides pour une période 24 mois a? compter de la clôture du Placement.

Tous les titres a? être émis en vertu du Placement sont assujettis a? une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 8 avril 2018 en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (les « personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la « Loi des Etats-Unis »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX.V:MQR) est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 240 km² de propriétés aurifères (voir carte) incluant la mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo) et Wasamac, les usines Camflo et Beacon, ainsi que six projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour veiller à ses activités d'exploitation, de mise en valeur et d'exploration et possède une solide position financière.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

