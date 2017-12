Audionamix lance XTRAX STEMS, un séparateur de pistes en 3 parties entièrement automatique







LOS ANGELES, le 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Audionamix, leader dans le secteur de la séparation de sources audio, lance officiellement XTRAX STEMS, premier créateur de pistes entièrement automatique au monde. XTRAX STEMS décompose facilement n'importe quel titre musical en séparant les percussions, les voix et les éléments musicaux restants. Conçu pour les DJ, les producteurs de musique et les artistes de remix, XTRAX STEMS permet aux utilisateurs de créer des contenus multipistes à contrôler lors de performances sur scène, ouvrant des possibilités pour un remixage, un échantillonnage, et une création a capella plus facilement que jamais auparavant !

XTRAX STEMS peut également être utilisé par des musiciens souhaitant s'entraîner sur leurs titres favoris. Les chanteurs et les percussionnistes peuvent jouer le titre musical sans les voix ou sans les percussions. Ils peuvent écouter les voix en solo ou les parties de percussions, afin de détecter tous les détails du spectacle original, des harmonies vocales, et des techniques de mixage.

XTRAX STEMS est un produit de niveau débutant de la gamme de produits primée d'Audionamix, qui comprend également ADX TRAX Pro, ADX SVC et ADX VVC.

Caractéristiques de XTRAX STEMS

Séparation automatique en 3 parties - voix, percussions, musique restante

Exportation individuelle des pistes

Contrôle du volume et du basculement des sons mixés

Fonctionne avec des fichiers mono et stéréo jusqu'à 96 kHz/32 bits

Quatre algorithmes de séparation puissants basés dans le cloud

Configuration requise pour XTRAX STEMS

Uniquement sur Mac (Mac OS 10.11 - 10.13)

Nécessite une connexion Internet haut débit

Tarif de XTRAX STEMS

XTRAX STEMS sera proposé à la vente à un tarif de 99 $, et proposé à un prix de lancement de 74 $ jusqu'au 13 décembre 2017.

À propos d'Audionamix

Depuis 2003, Audionamix s'est établie en tant que leader mondial dans le domaine de la séparation de sources audio. Fondée sur plusieurs années de recherche en traitement des signaux audio, la société a développé la technologie révolutionnaire et brevetée ADX, et continue de se positionner à l'avant-garde des solutions audio pour les secteurs du cinéma, de la diffusion et de la musique. Vainqueur du prix NAMM « Best Of Show » 2014 de Pro Sound Network et du prix du choix de l'éditeur 2017 d'Electronic Musician, Audionamix a prouvé son expertise technique dans l'isolation et la séparation des éléments des enregistrements originaux, afin de permettre aux propriétaires de contenus, aux ingénieurs, aux producteurs et aux artistes de créer de nouvelles productions attrayantes, et de déverrouiller les actifs de la télévision et du cinéma pour une distribution à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://audionamix.com.

