Christie Innomed annonce l'acquisition d'Horizon Medical Services







Une transaction qui permettra de bonifier l'offre existante de produits et services de Christie Innomed, tout en offrant aux clients actuels d'Horizon une vaste gamme de solutions d'imagerie médicale, d'informatique médicale et de technologie de l'information en santé.

SAINT-EUSTACHE, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Christie Innomed Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de tous les actifs d'Horizon Medical Services Ltd. (« Horizon »), une entreprise fournissant des solutions d'imagerie uniques et rentables, de même que des services soutenant toute la communauté des soins de santé. À titre de filiale à part entière de Christie Innomed, Horizon maintiendra l'excellence de son service et de ses relations d'affaires. Les activités d'Horizon continueront de se faire sous son nom actuel et la transition n'aura aucun impact sur les politiques et les services déjà en place.

« L'ajout des activités d'Horizon au portefeuille de produits et services de Christie Innomed est un choix naturel et stratégique pour notre entreprise. Il s'inscrit dans la vision 2020 de Christie Innomed qui a pour objectif d'aider les organismes de soins de santé à imaginer davantage d'un point de vue de la technologie et du service. Cette acquisition nous permet d'explorer de nouvelles avenues afin d'élargir notre offre et notre soutien aux clients, tout en leur donnant des outils cliniques et opérationnels qui leur permettent d'innover et de faire avancer les soins de santé », déclare Martin Roy, président et chef de la direction de Christie Innomed.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'organisation de Christie Innomed. Horizon se positionne comme une entreprise axée sur la qualité du service à la clientèle. Nous sommes convaincus que cette nouvelle alliance nous permettra d'enrichir notre offre de services qui vise à soutenir le secteur des soins de santé », ajoute Larry Riley, président et chef de la direction d'Horizon.

En tant que distributeur canadien dans les domaines de l'imagerie médicale, de l'informatique médicale et des solutions T.I. en santé, Christie Innomed s'associe à des fabricants renommés et internationaux pour offrir aux organismes de soins de santé des produits et des services novateurs pour améliorer les soins de santé. De plus, Christie Innomed est la plus importante entreprise canadienne mettant, à la disposition des organismes de soins de santé, une gamme de services complets et intégrés de modalités et de solutions T.I. Son équipe de professionnels fournit un support complet afin d'améliorer les flux de travail et de gérer les modalités, aidant ainsi ses clients à fournir les meilleurs soins de santé possible. La compagnie sert 1 500 hôpitaux et cliniques par l'intermédiaire de 200 spécialistes, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers l'ensemble du pays.

Cette acquisition donnera à Christie Innomed un accès accru au marché en s'associant à Horizon afin de tirer profit de son expertise au niveau du service et de faire croître sa base installée.

Faits saillants

Christie Innomed Inc. a fait l'acquisition de tous les actifs d'Horizon Medical Services Ltd. pour un montant confidentiel. La transaction est effective immédiatement et Horizon Medical Services Ltd. devient une filiale à part entière de Christie Innomed Inc.

En tant que leader canadien indépendant dans le domaine de la technologie de la santé, l'objectif de Christie Innomed est de soutenir les organisations de santé à imaginer davantage de solutions cliniques et opérationnelles, en fournissant au marché des solutions de service et des produits novateurs.

La direction de Christie Innomed estime qu'il y aura un minimum de changements organisationnels suivant cette acquisition.

Horizon a toujours eu la passion de livrer plus que ce que ses clients attendent. Elle a développé sa réputation et son expertise sur plus de trois décennies grâce à des produits de qualité supérieure, à un service avant et après-vente exemplaire, ainsi qu'à des prix hautement compétitifs. Sa base de clients est très diversifiée puisqu'elle compte des hôpitaux, des établissements correctionnels, des cliniques indépendantes, des établissements vétérinaires, des cabinets dentaires, des chiropraticiens et des centres de recherche dans tout le Canada .

. Cette transaction sert le bien commun des deux entreprises et de notre clientèle, alors que nous élargissons et améliorons notre capacité et notre compétence en tant que fournisseur et organisme de service dans le secteur de la santé au Canada .

