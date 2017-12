EnergyNet : un sommet sur l'énergie à Abidjan pour explorer les marchés du gaz et de l'énergie en Afrique de l'Ouest







LONDRES, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

Du 24 au 25 janvier 2018, EnergyNet organisera en Côte d'Ivoire le deuxième sommet régional sur la coopération énergétique, une plateforme stratégique pour l'évolution de projets et le développement de partenariats. La conférence abordera les opportunités de projets énergétiques transfrontaliers et les investissements gaziers potentiels en Afrique de l'Ouest.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/544384/EnergyNet_Logo.jpg )

Lors du premier Sommet sur la coopération régionale énergétique de janvier 2017, Son Excellence Thierry Tanoh, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, a résumé la pertinence de ce sommet comme suit : « L'importance du sujet abordé (sommet régional sur la coopération énergétique) est bien établie à la lumière des besoins des pays africains en termes d'accès aux différentes sources d'énergie, y compris les énergies renouvelables. »

Le sommet 2018 examinera les résultats de la réunion de l'année précédente, identifiant les prochaines étapes et réunissant des décideurs de la CEDEAO et des investisseurs mondiaux du domaine énergétique afin de faire avancer les partenariats régionaux et les projets d'interconnexion.

Valeria Aruffo, gestionnaire de programme, a déclaré : « Compte tenu des réserves abondantes de nombreux gisements de gaz en Afrique occidentale qui seront tout d'abord utilisées à des fins énergétiques et pour l'usage domestique, ce sommet lancera la conversation sur le thème du marché gazier en plein essor de la sous-région. Nous nous concentrerons sur les capacités d'exportation et d'importation, trouvant l'équilibre entre obligations nationales et commerce régional, et bien évidement sur le rôle du GNL pour faciliter le développement gazier de la sous-région. »

Le thème général étant l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, ce sommet rassemblera des ministres de l'énergie et des représentants gouvernementaux de la CEDEAO, des chefs des services publics, des régulateurs, des développeurs du domaine énergétique, des fournisseurs de technologies, des financiers et des organismes multilatéraux venus de toute l'Afrique de l'Ouest pour discuter de la meilleure façon de trouver des investissements pour le développement de projets énergétiques.

Aux côtés des partenaires ENGIE, Manitoba Hydro, Metka, Wartsila & Berwin Leighton Paisner (BLP), le Sommet est officiellement soutenu par Ghana Grid Company (GRIDCo), ANER, Energy Commission Ghana et Electricity Company of Ghana.

Dates de l'événement : 24-25 janvier 2018

Lieu de l'événement : Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

Rendez-vous sur : http://www.regional-energy-cooperation-summit.com

Son Excellence Monsieur Thierry Tanoh, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, au Sommet régional sur la coopération énergétique, Abidjan 2017

Contact : Monique Bonnick - Directrice marketing, RECS@energynet.co.uk , +44(0)207384-7901

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 14:42 et diffusé par :