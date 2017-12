Avis aux médias - Le ministre Goodale fera une annonce







REGINA, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce reliée au soutien accordé à la recherche sur les traumatismes liés au stress opérationnel des policiers, notamment le trouble de stress post-traumatique. Le ministre sera accompagné par le commissaire adjoint Stephen White, dirigeant principal par intérim des ressources humaines de la GRC, Vianne Timmons (Ph. D.), présidente et vice-chancelière de l'Université de Regina, et Nicholas Carleton (Ph. D.), professeur en psychologie et directeur scientifique de l'institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique de l'Université de Regina. Un point de presse suivra.

Date

Le vendredi 8 décembre 2017

Heure

13 h 15 (HNC)

Lieu

Division dépôt de la GRC

Regina (Saskatchewan)

Les représentants des médias sont invités à assister au défilé du sergent-major qui se tiendra à 12 h 45, alors que le ministre Goodale procédera à l'inspection des troupes de cadets avant l'annonce.

Les représentants des médias sont priés d'arriver à l'école de la GRC à 12 h 15. Ils doivent se stationner au Centre du patrimoine de la GRC (au 5907, avenue Dewdney) et ensuite se diriger en direction sud jusqu'à la salle de garde de l'édifice Fort Dufferin pour obtenir une carte d'accès de visiteurs et rencontrer la personne qui les escortera. Tous les visiteurs sont tenus de remettre une pièce d'identité produite par un organisme gouvernemental afin de recevoir une carte d'accès de visiteurs. Les visiteurs doivent être escortés en tout temps sur le site de l'école de la GRC.

