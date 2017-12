Faites don de vos milles Aéroplan à la Fondation Air Canada pour aider des enfants partout au Canada à recevoir des soins médicaux







Aéroplan égalera tous les dons de milles versés à la Fondation Air Canada jusqu'au 10 décembre 2017, jusqu'à concurrence de 500 000 milles.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Cette semaine est la semaine d'égalisation des dons de milles Aéroplan à la Fondation Air Canada en appui au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada. Ce programme redistribue à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada les milles Aéroplan que les clients d'Air Canada donnent, en fournissant des billets d'avion aux enfants malades ayant besoin de soins de santé spécialisés qui ne sont pas offerts dans leur collectivité. Aéroplan égalera tous les milles donnés jusqu'à ce dimanche 10 décembre, jusqu'à concurrence de 500 000 milles.



« Nous sommes reconnaissants aux membres Aéroplan et à Aéroplan de soutenir le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada pendant cette semaine annuelle d'égalisation des milles Aéroplan, a déclaré Priscille Leblanc, présidente de la Fondation Air Canada. Grâce à leur générosité, nous pouvons donner en moyenne 10 millions de milles Aéroplan chaque année à 15 hôpitaux pédiatriques d'un bout à l'autre du Canada pour soulager les familles du fardeau financier que représentent les dépenses imprévues et leur permettre de se concentrer sur la santé et le bien-être de leur enfant malade. »



« Nous sommes immensément touchés par la générosité de nos membres, a affirmé Anne-Josée Laquerre, directrice, Vocation sociale et pérennité de l'entreprise d'Aéroplan. Chaque mille donné contribue grandement à améliorer la vie de familles et de gens dans le besoin partout au Canada. Nous espérons que nos membres continueront de soutenir l'incroyable travail que notre partenaire, la Fondation Air Canada, accomplit pour venir en aide aux enfants qui ont besoin de soins médicaux non accessibles dans leur collectivité. »

La semaine d'égalisation des dons de milles Aéroplan, qui vise à appuyer le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada, se poursuit jusqu'à ce dimanche 10 décembre. Pour faire don de vos milles, visitez la page aircanada.com/fondation et cliquez sur le bouton Donnez!, qui se trouve sur la bannière au haut de la page.

Par ailleurs, les membres Aéroplan peuvent automatiquement faire don à la Fondation Air Canada de 2 % de tous leurs milles accumulés, en mettant à jour l'option de don à leur page de profil sur aeroplan.com.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre à la fois un soutien financier et de l'aide en nature par l'entremise de billets d'avion entre autres, à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Les principaux programmes comprennent le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada, qui donne des milles Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que des enfants puissent obtenir un traitement médical non disponible chez eux, et le programme Véritable Implication Personnelle, qui reconnaît la participation d'employés d'Air Canada aux activités d'organismes de leurs collectivités locales en remettant des billets d'avion aux oeuvres caritatives dûment enregistrées, en appui à leurs activités de collecte de fonds. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. En collaboration avec la société aérienne, la Fondation Air Canada participe aussi directement aux activités de collecte de fonds, notamment par le programme Chaque sou compte, qui encourage les clients à faire don de leur petite monnaie à bord des avions ou à l'aéroport. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez le www.aircanada.com/fondation ou consultez en ligne le rapport de développement durable 2016, Citoyens du monde, au www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability-reports.html.

À propos d'Aéroplan

Aéroplan, le principal programme marketing de fidélisation du Canada, appartient à Aimia Inc., une entreprise de marketing et de fidélisation axée sur les données.

Aujourd'hui, les millions de membres Aéroplan accumulent des milles par l'intermédiaire d'un réseau en expansion de plus de 75 partenaires de calibre mondial représentant au-delà de 150 marques dans les secteurs de la finance, de la vente au détail et du voyage.

En 2016, environ 2,5 millions de récompenses ont été versées aux membres, notamment 1,9 million de vols d'Air Canada et de transporteurs Star Alliance, permettant de s'envoler sur plus de 1 300 destinations dans le monde. Outre les vols, les membres ont un choix de plus de 1 000 primes alléchantes associées à des spécialités, des marchandises, des séjours à l'hôtel, des locations de voitures et des expériences.

Pour de plus amples renseignements sur Aéroplan, visitez le www.aeroplan.com ou le www.aimia.com.

SOURCE Fondation Air Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 13:42 et diffusé par :