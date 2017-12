L'Opposition officielle réclame la présence de M. Martin Prud'homme au conseil municipal







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de la nomination, hier, de M. Martin Prud'homme à titre d'administrateur provisoire et de directeur intérimaire au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, M. Lionel Perez, demande que celui-ci se présente la semaine prochaine devant le conseil municipal, qui se transformera en comité plénier pour l'occasion.

« Les Montréalais sont sous le choc et ont besoin d'être rassurés quant à l'intégrité de leur service de police : le rapport Bouchard dévoilé hier fait état de graves irrégularités dans la conduite des enquêtes internes au SPVM, et ce depuis 2010. Avec la tenue du conseil municipal lundi prochain, nous sommes d'avis que l'occasion est excellente pour que M. Prud'homme se présente devant les élus montréalais et qu'il leur fasse part de ses orientations en lien avec le plan de redressement qu'il compte appliquer durant la prochaine année. Je crois que c'est la moindre des choses et que cela lui permettra d'amorcer son mandat en toute transparence », a déclaré M. Perez.

Les membres de l'Opposition officielle trouvent d'ailleurs curieux que cette demande ne soit pas venue de la mairesse elle-même, qui a choisi de partir en mission à l'étranger. « C'est pourtant Mme Plante qui a dit hier que la nouvelle administration provisoire permettra à la Ville de conserver son influence sur les opérations et les orientations du SPVM. Je comprends mal comment elle peut affirmer une chose semblable sans connaître le plan de M. Prud'homme », a précisé M. Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique.

M. Perez en appelle donc à la collaboration de l'administration Plante-Dorais et demande son appui dans cette démarche, qui sera bénéfique pour tous les élus et surtout, pour tous les Montréalais. « Il s'agit d'une première étape dans un long processus qui, nous l'espérons, mettra définitivement fin aux problèmes systémiques qui affectent le SPVM depuis plusieurs années », a conclu M. Perez.

