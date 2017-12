La toute dernière expérience réseau permet de rajeunir le paquebot de croisière Queen Elizabeth 2







SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le Queen Elizabeth 2, qui reste le paquebot de croisière le plus rapide au monde, possède le plus grand moteur marin au monde et a été reconnu par le passé comme le plus grand navire de croisière au monde et meilleur bateau transatlantique. Depuis son voyage inaugural dans les années 1960 à sa retraite en 2008, le Queen Elizabeth 2 a sillonné plus de 8 millions de kilomètres, une distance qui équivaut à 13 allers-retours sur la lune. Après sa retraite, le paquebot de croisière a été acheminé vers la plus grande île artificielle du monde - Palm Jumeirah à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est là, et grâce à la solution Wi-Fi de Huawei, qu'il continue à écrire son histoire et révèle son nouveau visage d'hôtel flottant de luxe et de centre commercial et de divertissement.

Avec le développement de la société numérique, le Wi-Fi est déjà parfaitement intégré dans nos vies modernes. La direction de l'hôtel a constamment recherché une meilleure efficacité du fonctionnement de l'hôtel, et elle sait que la réputation d'un hôtel peut directement améliorer l'efficacité de son fonctionnement. Huawei et l'hôtel explorent tous deux les moyens de fournir aux clients une expérience Wi-Fi nec plus ultra et de faciliter le déploiement, ainsi que l'exploitation et la maintenance (O&M).

Les solutions traditionnelles d'accès sans fil connaissent un goulot d'étranglement

Les deux solutions traditionnelles de planification du Wi-Fi dans les hôtels se déclinent en solutions placées dans le couloir et solutions installées à l'intérieur des chambres.

Dans le cadre de la solution installée dans le couloir, des points d'accès (PA) sont placés dans le plafond du couloir et apportent une couverture aux chambres situées des deux côtés. Chaque PA couvre quatre chambres. Les résultats des tests montrent que dans les parties des chambres éloignées du PA, le signal sans fil est faible ou que la couverture souffre même de trous. La bande passante moyenne par utilisateur ne peut atteindre qu'un à deux Mbit/s. Une analyse a permis de constater que cela se doit essentiellement à la série de mesures d'isolation acoustique que les hôtels adoptent afin de garantir un environnement plaisant aux clients. Parmi ces mesures, on trouve le recours à des murs en marbre luxueux et à de nombreux matériaux d'isolation acoustique. Les suites de luxe disposent de plusieurs portes qui font obstacle au signal. Tous ces facteurs provoquent une forte atténuation du signal Wi-Fi. Offrir des services de vidéo à la demande (VOD) en haute définition (HD) dans toute chambre d'hôtel signifie que chaque utilisateur a besoin d'une bande passante d'au moins 10 Mbit/s. La solution de couloir traditionnelle ne peut donc pas répondre aux demandes des clients en termes de qualité du réseau.

Certains grands hôtels qui adoptent la solution d'installation du point d'accès à l'intérieur des chambres peuvent facilement résoudre le problème de l'atténuation du signal, mais de nouveaux soucis surgissent. Le déploiement à l'intérieur augmente considérablement le nombre de PA et accroît par conséquent le coût des points d'accès. De même, l'installation et le déploiement des PA de cette manière demandent une grande qualité des câbles et de l'ingénierie des murs, ainsi qu'une grande surface. Non seulement l'installation est difficile et coûteuse, mais elle porte également préjudice à l'esthétique des chambres et a une répercussion négative sur le ressenti visuel général des clients. Cela est particulièrement le cas pour les cabines des paquebots de croisière qui sont si précieuses. Par ailleurs, l'installation et le déploiement affectent grandement le fonctionnement quotidien de l'hôtel de croisière, ce qui en réduit les revenus. Par conséquent, les clients jugeraient inacceptable le déploiement traditionnel du PA à l'intérieur des chambres.

Des PA intégrés dans une plaque murale pour une expérience axée sur la clientèle

Huawei a proposé l'utilisation de la solution de plaque murale AP2050DN pour l'hôtel flottant Queen Elizabeth 2, une solution adaptée à son environnement peu commun et aux exigences du réseau. Le PA intégré dans la plaque murale prend en charge l'accès filaire et sans fil simultané et fournit des passages intermédiaires et des ports USB qui permettent d'utiliser facilement les téléphones IP et de charger les dispositifs USB. Le PA mural est conçu pour correspondre à la plaque et peut être facilement installé dans un boîtier de type 86 pour s'adapter parfaitement à la plaque murale. Non seulement il ne nuit pas à l'esthétique des chambres, mais il n'occupe pas d'espace dans la pièce. Lorsque le PA mural est déployé dans une pièce, le signal n'a pas à passer à travers le mur. Cela améliore la couverture du signal et la bande passante du réseau par rapport à la solution traditionnelle du couloir. Cette solution permet aux signaux sans fil de couvrir toute la pièce, sans produire d'interférence avec d'autres pièces.

L'utilisation de points d'accès muraux peut réduire considérablement le temps consacré à la construction et au déploiement. Les PA pour plaques murales n'endommagent pas non plus la décoration d'origine et la structure du bâtiment, et réduisent en outre les coûts. En termes de déploiement, les ingénieurs n'ont besoin que d'un quart d'heure en moyenne pour déployer le réseau dans une chambre, ce qui améliore grandement l'efficacité du déploiement et permet aux clients de consacrer plus de temps aux opérations qu'ils veulent réaliser.

Les hôtels de luxe observent des exigences strictes quant à la qualité du séjour passé à l'hôtel. Ne pas déranger les clients est une de ces exigences de base. Si un client de l'hôtel signale un problème de réseau, l'hôtel doit envoyer quelqu'un dans la chambre. Cela dérange le client et porte un réel préjudice au séjour vécu à l'hôtel. Huawei fournit le système de gestion du réseau eSight à l'hôtel flottant Queen Elizabeth 2. eSight permet un déploiement automatique des dispositifs et fournit des fonctions telles que la possibilité de visualiser le diagnostic des pannes et l'analyse intelligente de la capacité. eSight peut aider la direction de l'hôtel à améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, à augmenter l'utilisation des ressources et à réduire les coûts d'O&M, tout en garantissant le fonctionnement stable des dispositifs du réseau. Lorsqu'un réseau est défectueux, la direction de l'hôtel peut utiliser eSight pour effectuer un diagnostic automatique des pannes et une O&M à distance sur le réseau, sans avoir à entrer dans la chambre du client. Ceci améliore l'expérience du séjour à l'hôtel.

Le PA pour plaque murale de Huawei utilise la toute dernière technologie 802.11ac Wave 2 et prend en charge la bande passante de l'interface radio à hauteur de 1,267 Gbit/s. Ceci répond aux exigences des différents services, tels que la VOD HD et les jeux en réalité augmentée (AR).

Un PA mural intègre plusieurs méthodes d'accès, telles que l'accès sans fil, l'accès filaire de quatre PC et l'accès à deux téléphones. Les PA muraux peuvent optimiser le câblage des chambres, embellir l'environnement dans lequel vont évoluer les clients et améliorer l'expérience réseau. Les PA muraux fournissent également une ligne téléphonique d'urgence. Les hôtels de luxe ont généralement un téléphone analogique dans la salle de bain pour garantir aux clients de pouvoir utiliser le téléphone en cas d'urgence. La solution de PA sur plaque murale de Huawei apporte un port de téléphone analogique, qui garantit que cette « bouée de sauvetage analogique » n'est pas éliminée par l'arrivée de l'ère numérique.

En utilisant la solution de point d'accès mural de Huawei, les clients de l'hôtel flottant Queen Elizabeth 2 bénéficient d'une expérience Wi-Fi à la pointe du secteur. Des chambres standard aux balcons des suites de luxe, et de la piscine au terrain de golf, tous les clients peuvent profiter, avec confort et flexibilité, d'un bureau mobile ainsi que de loisirs et de divertissements. Cela se traduit par une augmentation de 60 % de la satisfaction des clients de l'hôtel flottant et améliore dans l'ensemble la compétitivité de l'établissement.

Carl, membre de l'équipe de l'hôtel du paquebot Queen Elizabeth 2, a déclaré : « Nous pensons qu'avec l'aide si précieuse que nous apporte la solution Wi-Fi de Huawei, l'hôtel flottant va identifier de nouvelles opportunités à l'avenir. Cela permettra de proposer un grand nombre de nouveaux services et contribuera à offrir aux clients une expérience nec-plus-ultra qui leur donnera envie de ne jamais partir ».

La famille de Tracy, qui séjourne sur le paquebot Queen Elizabeth 2, considère qu'elle peut non seulement partager les moments de son séjour en temps réel sur les réseaux sociaux depuis n'importe quel endroit de l'hôtel, mais aussi apporter une diffusion en direct aux fidèles amoureux du Queen Elizabeth 2 qui sont au Royaume-Uni, et donc loin du paquebot. Ces personnes peuvent ainsi découvrir de leurs propres yeux le rajeunissement dont a bénéficié le navire de croisière.

