Le gouvernement du Canada renforce la capacité de prestation des services de soins de santé offerts aux anciens combattants de même qu'aux membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada

GATINEAU, QC, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Comme tous les Canadiens, les femmes et les hommes qui servent leur pays et qui nous protègent méritent de recevoir des soins de santé de grande qualité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les anciens combattants de même que les membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada en leur offrant les services en matière de santé mentale et physique dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé l'attribution de 3 contrats totalisant 310,9 millions de dollars à Calian Group Ltd. pour la prestation et la gestion de services de soins de santé destinés à Anciens Combattants Canada, à la Défense nationale et à la Gendarmerie royale du Canada.

Ces contrats permettront de renforcer les effectifs internes qui fournissent les services de soins de santé et les services de soutien connexes dans chaque organisation. En vertu de ces contrats, Calian Group Ltd. fournira les psychologues, les dentistes, les infirmières autorisées et les autres professionnels de la santé supplémentaires lorsque ces trois organisations en auront besoin.

En renforçant les effectifs des professionnels de la santé, nous permettons aux militaires canadiens actuels de recevoir des soins de santé complets et en temps opportun, et ce, d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« Tous les Canadiens méritent de recevoir des soins de santé de qualité, surtout ceux qui font de grands sacrifices pour servir leur pays et nous protéger. Je suis fière d'annoncer l'attribution de ces contrats à Calian Group Ltd., puisqu'ils nous permettront d'offrir aux hommes et aux femmes en uniforme, qu'ils soient en service actif ou retraités, le soutien et les services de soins de santé dont ils ont besoin, aux moments où ils en ont besoin, peu importe où ils se trouvent au Canada. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Dans le cadre de la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, notre gouvernement s'est engagé à moderniser le système de santé des Forces armées canadiennes afin d'offrir les soins appropriés à ceux qui en ont besoin. L'ajout de fournisseurs de soins supplémentaires rendu possible en passant ce contrat nous permet de nous assurer que nos militaires ont facilement et rapidement accès à la gamme complète des soins de santé. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Cet accord démontre que notre gouvernement continue d'appuyer les Canadiens en simplifiant l'embauche des fournisseurs de soins de santé à l'appui des programmes d'Anciens Combattants Canada. Le fait de fournir aux décideurs d'Anciens Combattants Canada accès aux professionnels de la santé est important pour le bien-être général des vétérans; ainsi, notre personnel est en mesure d'appuyer ces derniers. Nous continuerons de simplifier nos processus et d'investir dans des initiatives semblables pour améliorer la vie des vétérans et celle de leur famille. »

Sherry Romanado

Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nous prenons très au sérieux la santé et le bien-être des membres de la Gendarmerie royale du Canada, et nous sommes déterminés à leur offrir les soins nécessaires pour soigner les blessures inhérentes au travail de policier. Ce contrat nous aidera à offrir de meilleurs soins aux membres dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les faits en bref



Ces services seront utilisés selon les besoins. Chaque contrat est d'une durée approximative de 4 ans et demi et est assorti d'une option permettant de la prolonger de 8 années supplémentaires.

Voici les valeurs initiales estimatives de chaque contrat :

275 millions de dollars en ce qui concerne la Défense nationale;



17,3 millions de dollars en ce qui concerne Anciens Combattants Canada;



18,6 millions de dollars en ce qui concerne la Gendarmerie royale du Canada .

. Les 3 contrats renferment des exigences qui obligent l'entrepreneur à sous-traiter avec des entreprises autochtones.

Dans le cadre des consultations avec l'industrie sur ce projet d'approvisionnement, 3 lettres d'intérêt/demandes de renseignements (soit 2 en 2013 et 1 en 2015) et 1 demande de propositions ont été publiées sur Achatsetventes.gc.ca.

Liens connexes

