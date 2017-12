Élection d'une nouvelle équipe de direction - Un nouveau départ à l'Alliance autochtone du Québec







GATINEAU, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Au terme d'un rigoureux processus électoral, l'Alliance autochtone du Québec a élu en novembre sa nouvelle équipe de direction, y compris une nouvelle présidente grand chef, Me Danielle Bédard, en poste pour un mandat de quatre ans.

L'élection de la nouvelle présidente a nécessité trois tours de scrutin parmi les cinq candidats en lice. Avocate qui s'est éloignée progressivement de la pratique du droit pour s'occuper de la cause autochtone, Me Bédard est reconnue, dans Lanaudière et les Basses-Laurentides, pour sa lutte à la corruption et à la collusion. Cofondatrice et ex-vice-présidente de la Ligue d'action civique, elle a notamment collaboré avec plusieurs organismes voués à combattre ou à dénoncer les fraudes et les malversations, de l'escouade Marteau au Directeur général des élections, en passant par la commission Charbonneau.

« Je suis prête à travailler! », a lancé avec détermination la nouvelle élue, affichant un enthousiasme contagieux. Parmi ses priorités, elle compte rencontrer les fonctionnaires responsables des Autochtones qui vivent à l'extérieur des réserves, afin d'obtenir un soutien accru pour assurer la croissance et l'épanouissement du peuple autochtone. Elle prévoit également aller à la rencontre des diverses communautés de l'Alliance, réparties sur tout le territoire du Québec.

« Mon rôle, c'est de défendre les droits et intérêts de l'ensemble des Autochtones, qu'ils vivent dans les réserves ou à l'extérieur. Mais les besoins et les priorités varient en fonction des régions et des réalités locales. Il m'apparaît donc essentiel de commencer par visiter chaque communauté, pour les écouter, les entendre, les connaître. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires pour veiller au mieux-être des Autochtones, de même qu'au rayonnement de nos valeurs et de notre culture », promet Me Bédard.

Le processus électoral concernait aussi l'ensemble des postes d'administrateur des différentes régions de l'Alliance. Le nouveau conseil d'administration comporte plusieurs des anciens administrateurs et quelques nouveaux venus :

Région 1 : Pierre Patry, Rita Cayer (réélus)

Région 2 : Gérard Coulombe, Lucie Veilleux

Région 3 : Lyne Clément, Denis Boulianne (réélus)

Région 4 : Roger Castonguay, Normand Asselin (réélus)

Région 5 : Maurice Girard, Sylvain Gravel (réélus)

Région 6 : Guy Roy, Julien Cloutier (nouvelle région)

