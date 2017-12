ACC publie une étude sur la mortalité par suicide chez les vétérans







L'étude se penche sur les suicides commis par des vétérans au cours des 37 dernières années

OTTAWA, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît et apprécie les contributions énormes des vétérans qui ont servi notre pays. Le Canada doit une dette de remerciement envers les hommes et les femmes qui ont servi en uniforme et c'est à nous de veiller à ce qu'ils aient accès aux ressources dont ils ont besoin pour favoriser leur bien?être.

Anciens Combattants Canada (ACC) a publié aujourd'hui son Étude sur la mortalité par suicide chez les vétérans, qu'elle a effectuée en partenariat avec le ministère de la Défense nationale et Statistique Canada. Cette étude a pour but de mieux faire comprendre les facteurs associés au suicide chez les vétérans des Forces armées canadiennes (FAC), de faire le point sur les tendances en matière de suicide au fil du temps, d'enrichir la discussion sur les activités de prévention du suicide et de répondre à la demande continue du public pour des rapports publiés régulièrement.

Les résultats de l'étude affirme la haute priorité placée sur l'élaboration de la stratégie conjointe de prévention du suicide des FAC et d'ACC, qui a été annoncée en octobre. Le plan d'action de la stratégie met l'accent sur la période de transition du service militaire à la vie civile ce qui est particulièrement pertinents pour les vétérans de sexe masculin appartenant au groupe d'âge le plus à risque, à savoir ceux qui ont moins de 25 ans.

Citation

«L'étude sur la mortalité par suicide des vétérans est une étape importante pour mieux comprendre le suicide au sein de la communauté des vétérans.» «Cette étude complète notre stratégie conjointe de prévention du suicide récemment annoncée et nous donne une plus grande perspective lorsque nous continuons à bâtir de meilleurs services et soutiens pour les vétérans et leurs familles.»

Seamus O'Reagan, ministre d'Anciens Combattants Canada et ministre associé de la Défense nationale.

Faits en bref

L'amélioration continue de la prévention du suicide au moyen de la recherche est l'une sept principales initiatives faisant partie de la stratégie conjointe de prévention du suicide des FAC et d'ACC.

ACC a travaillé en collaboration avec le MDN et Statistique Canada afin de mieux repérer les actes de décès des vétérans dans les bases de données du Canada sur l'état civil.

Au cours de la période de 37 ans étudiée, le risque de suicide chez les vétérans était toujours plus élevé que dans l'ensemble de la population.

Le risque plus élevé de suicide chez les jeunes vétérans de sexe masculin au Canada était semblable aux résultats obtenus aux États?Unis, au Royaume?Uni et en Australie.

Le risque de suicide chez les vétérans de sexe masculin était de 1,4 fois plus élevé que dans l'ensemble de la population. C'est chez les hommes âgés de moins de 25 ans que le risque de suicide était le plus élevé.

Le risque de suicide chez les vétérans de sexe féminin était de 1,8 fois plus élevé que dans la population en général.

Les résultats de cette étude serviront de base aux activités de prévention du suicide chez les vétérans.

Des analyses plus approfondies seront menées afin d'examiner les facteurs liés au suicide chez les vétérans.

Les FAC publieront prochainement un rapport intitulé Rapport de 2017 sur la mortalité par suicide dans les Forces armées canadiennes (de 1995 à 2016).

