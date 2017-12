La Collection Loto-Québec dévoile un tout nouveau parcours visuel au Complexe du Lac-Leamy : des oeuvres de trois collections d'art publiques







GATINEAU, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Loto-Québec dévoile ce matin un parcours artistique au complexe du Lac-Leamy. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de Loto-Québec de rendre les oeuvres de sa collection plus accessibles que jamais, tout en appuyant le milieu de la création par des projets novateurs.

Vitrine culturelle au complexe du Lac-Leamy

Loto-Québec a demandé à la commissaire invitée Jo-Ann Kane , historienne de l'art et présidente de l'Association des collections d'entreprises du Québec, de jeter un regard neuf sur sa collection afin de la mettre en valeur au Casino, à l'hôtel Hilton et au centre de conférences du complexe du Lac-Leamy.

Loto-Québec a demandé à la commissaire invitée Jo-Ann Kane, historienne de l'art et présidente de l'Association des collections d'entreprises du Québec, de jeter un regard neuf sur sa collection afin de la mettre en valeur au Casino, à l'hôtel Hilton et au centre de conférences du complexe du Lac-Leamy. Mme Kane s'est entourée des commissaires invités Claudio Marzano, conseiller en arts visuels de la Banque d'art du Conseil des arts du Canada, et Valérie Camden, responsable de la collection permanente et de l'art public de la Ville de Gatineau.

Leur sélection d'oeuvres provient de la Collection Loto-Québec (plus de 60), mais aussi de 2 des plus importantes collections de la région (plus de 10 de la Banque d'art et 4 de la collection permanente de la Ville de Gatineau). La composition du parcours actuel remplace les oeuvres exposées jusqu'à maintenant au Casino et au Hilton Lac-Leamy.

Le restaurant Arôme sera entièrement consacré à Jean-Paul Riopelle. Les oeuvres qui y seront exposées sont issues du coffret Le Cirque.

Citations

« Loto-Québec continue de soutenir le milieu de la culture. Nous voulons aussi que l'art soit accessible, près des gens », mentionne Simon Robert, directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec.

« Cette initiative s'intègre à l'offre culturelle de la région de Gatineau en plus de bonifier l'expérience des visiteurs du Casino et de l'hôtel », souligne Alain Miroux, directeur général du Casino du Lac-Leamy.

« Nous avons accepté d'emblée de participer à ce projet et nous sommes heureux de mettre en lumière, au centre de conférences du Hilton Lac-Leamy, une dizaine d'oeuvres de notre collection », affirme Claudio Marzano, de la Banque d'art du Conseil des arts du Canada.

« La Ville de Gatineau est fière de contribuer à la réalisation de ce bel héritage culturel qu'offrent Loto-Québec et le complexe du Lac-Leamy aux citoyens et à la communauté », ajoute Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau.

À propos de la Collection Loto-Québec

La Collection Loto-Québec, l'une des plus importantes collections d'entreprise du Québec, rassemble près de 5 000 oeuvres réalisées par plus de 1 200 artistes. Depuis sa création, en 1979, elle contribue au rayonnement des artistes d'ici. Elle constitue un patrimoine culturel québécois inestimable. Plusieurs des oeuvres de la Collection font maintenant partie des parcours d'art visuel dans les quatre casinos du Québec, soit à Montréal, à Charlevoix, à Mont-Tremblant et au Lac-Leamy.

À propos de la Banque d'art

Le Conseil des arts du Canada a établi la Banque d'art en 1972 pour faire connaître l'incroyable étendue et la qualité de l'art canadien, en rendant les oeuvres accessibles à un large public au-delà des musées et des galeries.

Avec plus de 17 000 oeuvres de plus de 3 000 artistes, la Banque d'art possède la plus vaste collection d'oeuvres d'art moderne / contemporain canadien au monde, dont des peintures, sculptures, dessins, photographies et estampes, créés par des artistes en début de carrière ou établis, y compris ceux provenant de milieux culturels diversifiés et autochtones. La Banque d'art met à la disposition ces oeuvres par l'intermédiaire de ses trois programmes : location d'oeuvres d'art aux organismes, prêt aux musées et diffusion.

À propos de la Collection permanente de la Ville de Gatineau

La collection d'oeuvres d'art est aujourd'hui composée de près de 3800 oeuvres exposées dans les lieux publics et les bureaux administratifs municipaux. On y retrouve un ensemble de pratiques artistiques qui s'insère dans plusieurs écoles et courants de l'histoire de l'art canadien et étranger. Représentant 47 % de la collection, les artistes de la région y ont une place de choix. La Collection permanente a pour mandat d'acquérir, de conserver, de mettre en valeur et de diffuser des oeuvres d'art du 20e siècle à aujourd'hui dans un but de préservation de notre patrimoine artistique pour les générations futures.

