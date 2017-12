Chasses contingentées à l'orignal et au cerf de Virginie - Début de l'inscription aux tirages au sort 2018







QUÉBEC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Après une année où le taux de succès moyen s'est encore élevé à plus de 60%, les chasseurs peuvent dès maintenant s'inscrire aux tirages au sort des chasses contingentées à l'orignal et au cerf de Virginie pour l'an prochain dans les réserves fauniques et à Sépaq Anticosti.

Ces tirages au sort ont pour but d'assurer l'équité d'accès à la chasse dans ces territoires. La date limite d'inscription est le 15 janvier 2018. Plus de 2 700 groupes se verront attribuer un séjour de chasse dans un secteur vaste, exclusif et sécuritaire.

Les meilleurs territoires de chasse au Québec

Grâce à une gestion faunique efficace, les territoires des réserves fauniques sont reconnus pour leur abondance de gibier et, conséquemment, pour leurs taux de succès élevés. L'exclusivité du secteur de chasse, dont la superficie moyenne atteint 66,52 km2 pour la chasse à l'orignal et 23,52 km2 pour la chasse au cerf de Virginie, assure aux chasseurs une quiétude et une sécurité accrues.

Les réserves fauniques proposent une chasse de grande qualité, un service à la clientèle hors pair, de l'hébergement avec des standards élevés de confort, des outils cartographiques de pointe et une très grande diversité de forfaits permettant d'offrir une chasse sur mesure dans presque toutes les régions. L'éventail des forfaits permet en effet de choisir sa région, son type d'hébergement, la durée de son séjour, etc.

D'autres avantages à l'expérience Sépaq

Les chiens de sang

La Sépaq continue d'offrir gratuitement dans chacune de ses réserves fauniques le service de chiens de sang pour faciliter la recherche du gibier abattu. En 2017, ce sont 77 bêtes qui ont pu être récupérées et remises aux chasseurs grâce à l'odorat développé de ces chiens de chasse. Ce service sera toujours offert l'an prochain.

Des cartes détaillées et gratuites

La Sépaq rend disponible gratuitement, depuis l'automne dernier, des fichiers de fond de carte pour GPS Garmin et téléphone intelligent sur son site internet. Une fois téléchargés, ils permettent d'obtenir un portrait détaillé des territoires fauniques, incluant leur topographie, les coupes forestières récentes, la limite des secteurs de chasse, les réseaux routiers et bien d'autres éléments. Précis, simples et efficaces pour pénétrer dans les bois et augmenter vos chances de succès.

Inscription

On peut s'inscrire depuis le 1er décembre en ligne sur sepaq.com/tirages ou par téléphone au numéro sans frais 1 800 665-6527. L'inscription par téléphone se terminera le 15 janvier à 17 h et le paiement devra s'effectuer exclusivement par carte de crédit.

Résultats de la chasse à l'orignal 2017

La Sépaq a effectué la compilation de la récolte d'orignaux dans les 13 réserves fauniques qui offrent cette activité. Les résultats indiquent que le taux de succès moyen des chasseurs sportifs dans l'ensemble des réserves fauniques s'est maintenu à un niveau élevé.

Après compilation des résultats, les chasseurs ont récolté globalement 1699 orignaux, dont

1 112 mâles, 513 femelles et 64 veaux, pour un taux de succès global de 61.3 %.

Résultats de la chasse contingentée à l'orignal dans les réserves fauniques de la Sépaq

Saison 2017

Réserves Fauniques Bêtes récoltées Total

Bêtes Groupes Taux

de succès Mâles Femelles Veaux Ashuapmushuan 12 0 0 12 44 27,3% Chic-Chocs* 109 68 13 190 252 75,4% Laurentides* 169 67 8 244 460 53,0% La Vérendrye 69 19 0 88 235 37,4% Mastigouche* 62 17 1 80 197 40,6% Matane* 338 139 22 499 596 83,7% Papineau-Labelle 44 10 3 57 166 34,3% Port-Cartier-Sept-Îles 20 5 3 28 59 47,5% Port-Daniel* 5 0 0 5 12 41,7% Portneuf* 32 18 2 52 126 41,3% Rimouski* 237 161 12 410 506 81,0% Rouge-Matawin* 11 0 0 11 33 33,3% Saint-Maurice 14 9 0 23 84 27,4% Total 1122 513 64 1699 2770 61,3%

* Pour le calcul des statistiques, les groupes doubles sont considérés comme deux groupes simples

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

