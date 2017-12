Prix Droits et Libertés 2017 : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse annonce les lauréats de l'édition spéciale dédiée aux droits des peuples autochtones







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Prix Droits et Libertés 2017 sera décerné à huit initiatives qui ont favorisé la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones à travers le Québec, a annoncé aujourd'hui la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

La Commission a choisi le thème des droits des peuples autochtones afin de souligner le dixième anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Nous tenons à féliciter chaleureusement les huit lauréats, porteurs d'initiatives qui rayonnent dans leurs communautés, dans leurs nations et à travers le Québec, et qui font progresser les droits des peuples autochtones », a déclaré Camil Picard, président par intérim de la Commission. « Ces lauréats ont été choisi par un jury d'exception à cause de leur engagement remarquable. J'en profite pour remercier les membres du jury d'avoir collaboré à la réussite de l'édition 2017 du Prix Droits et Libertés.»

Les membres du jury sont Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et Alexandre Bacon, cofondateur du Cercle KISIS.

Les prix seront remis lors d'une cérémonie le 10 décembre prochain à Montréal qui sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la Commission dès 11 h. Voici la liste des lauréats :

La Déclaration de souveraineté d'Atikamekw Nehirowisiw du Conseil de la nation Atikamekw vise à faire connaitre et reconnaitre les droits ancestraux d'Atikamekw Nehirowisiw à l'ensemble de la population du Québec et du Canada . Cette déclaration a permis de valoriser la présence atikamekw sur le territoire lors de la pratique d'activités traditionnelles et a favorisé un respect nouveau de la part des utilisateurs non-autochtones.

Le Centre des Premières Nations Nikanite de l'Université du Québec à Chicoutimi offre aux étudiants autochtones de l'UQAC un lieu accueillant qui leur fournit l'encadrement et le soutien pédagogique dont ils ont besoin pour favoriser la réussite de leurs études, dans le respect de leur culture. Le Centre sensibilise aussi la communauté universitaire ainsi que le grand public aux réalités et cultures autochtones.

La poésie de Natasha Kanapé Fontaine, poète-interprète, comédienne, artiste en arts visuels et militante pour les droits autochtones et environnementaux. Madame Kanapé Fontaine est une Innue de Pessamit, sur la Côte-Nord. Sa démarche artistique et littéraire tend à rassembler les peuples divergents par le dialogue, l'échange, le partage des valeurs, en passant par le «tannage des peaux», manière métaphorique de gratter les imperfections des pensées et des consciences.

Le Programme Sous le Shaputuan de l'Institut Tshakapesh offre des sessions de sensibilisation aux jeunes dans les écoles allant du primaire jusqu'à l'université, ainsi qu'au grand public lors d'événements à travers le Québec. Plus de 100 000 jeunes de tout âge ont ainsi été initiés à la culture innue par le Programme Sous le Shaputuan au cours des 10 dernières années.

Le Festival Présence autochtone est un événement annuel d'une dizaine de jours qui se tient en territoire mohawk non-cédé depuis 27 ans. Le but avoué de cette manifestation culturelle annuelle est de susciter la fraternité entre les peuples et le respect des différences dans une amitié partagée. C'est un lieu de rencontre des cultures et un espace de réconciliation.

Centre culturel Avataq est un organisme à but non-lucratif crée en 1980 dont le conseil d'administration est exclusivement inuit. Son mandat est de protéger et de promouvoir la langue et la culture des Inuits afin de perpétuer l'inuktitut et la culture inuite pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Avataq se réfère à la sagesse et au leadership des aînés inuits et est ainsi guidée par leurs préoccupations, leurs espoirs et leur vision.

Sébastien Grammond, juge à la Cour fédérale, et Christiane Guay, professeure à l'Université du Québec en Outaouais et travailleuse sociale, contribuent au développement des connaissances en matière de gouvernance autochtone en protection de la jeunesse, un domaine qui reste encore peu documenté dans le milieu francophone autochtone depuis près d'une dizaine d'années. Leurs prises de position ont permis entre autres de reconnaître, pour la première fois au Québec, les traditions juridiques autochtones, notamment l'adoption coutumière.

Le Bureau du Ndakinna du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, documente l'utilisation et l'occupation traditionnelle du territoire du Ndakinna par les W8banakiak (Abénakis) afin de protéger leurs droits ancestraux. Les consultations menées ont permis de contribuer à l'élaboration d'un dialogue constructif entre promoteurs, organismes et ministères au bénéfice des membres de la Nation et d'exprimer la voix des W8banakiak dans le processus de planification territoriale.

Décerné depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne, qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme le 10 décembre 1948, le Prix Droits et Libertés vise à souligner le travail exceptionnel de personnes et d'organismes dont les réalisations contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne au Québec.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

