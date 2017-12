Les systèmes sur puce de MediaTek sont optimisés et prêts pour Android Oreo (édition Go)







Google et MediaTek collaborent pour livrer des smartphones d'entrée de gamme aux performances améliorées

HSINCHU, Taïwan, le 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- MediaTek Inc. a annoncé aujourd'hui être un partenaire système sur puce (SoC) pour fournir le logiciel Androidtm Oreo (édition Go) de Google aux fabricants de smartphones, et après une intense collaboration avec Google, les systèmes sur puce MT6739, MT6737 et MT6580 de MediaTek, entre autres, disposent de board support packages pour exécuter Android Oreo (édition Go). Google a collaboré avec MediaTek afin de s'assurer qu'Android Oreo (édition Go) fonctionne correctement avec sa gamme de processeurs, permettant un mécanisme de commercialisation plus rapide pour les fabricants de dispositifs et garantissant une expérience de qualité lors de l'utilisation de smartphones Android, à la fois sûre et abordable, pour les dispositifs dotés d'une mémoire allant de 512 Mo à 1 Go. C'est l'une des premières fois que les systèmes sur puce d'entrée de gamme sont prêts à être utilisés rapidement après que la toute dernière version d'Android, dans le cas présent Android 8.1 Oreo, ait été lancée sur l'Android Open Source Project.

Avec Android Oreo (édition Go), Google a optimisé sa plateforme OS, ses applications de premier niveau et la boutique Google Playtm afin d'améliorer les capacités des dispositifs d'entrée de gamme. La puissance de traitement limitée et le stockage sont les principales sources d'irritation des utilisateurs de dispositifs d'entrée de gamme. Android Oreo (édition Go) a été créé non seulement pour traiter ces problèmes, mais également pour garantir la sécurité des dispositifs et s'assurer que les utilisateurs contrôlent davantage l'utilisation des données.

Android Oreo (édition Go) tire parti de l'écosystème existant de la boutique Google Play afin de livrer des applications qui fonctionnent sans encombre sur des dispositifs disposant d'une mémoire faible. Cela améliore l'expérience utilisateur globale avec, et en prenant en charge, les dispositifs qui disposent d'une mémoire allant de 512 Mo à 1 Go, entraînant des économies significatives sur la structure du produit. Ces économies permettent aux fabricants de dispositifs de fournir une meilleure option au plus de 400 millions d'utilisateurs qui achètent des smartphones d'entrée de gamme chaque année.

«?Les dispositifs d'entrée de gamme sont la passerelle vers Internet pour de nombreuses personnes, et nous voulons être certains que chacun bénéficie d'une grande expérience lors de l'utilisation de ces dispositifs?», a déclaré Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits, Android et Google Play. «?Nous nous réjouissons du fait qu'Android Oreo (édition Go) améliorera significativement le stockage, les performances, la gestion des données et la sécurité.?»

«?L'annonce de ce jour s'appuie sur notre travail existant avec Google, et notamment notre récente collaboration avec GMS Express de Google pour accélérer le processus de certification?», a déclaré TL Lee, directeur général de l'unité fonctionnelle Wireless Communication de MediaTek. «?Avec Android Oreo (édition Go), nous nous associons à Google afin de nous attaquer aux problèmes de performance des téléphones à faible mémoire, améliorant l'expérience utilisateur des smartphones d'entrée de gamme pour les consommateurs situés dans les marchés clés en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est.?»

Android Oreo (édition Go) tire parti des références et des jeux de puces clé en main de renommée internationale de MediaTek qui sont spécifiquement conçus pour réduire la durée de développement des produits et les tests de conformité. Un vaste éventail de systèmes sur puce MediaTek prend en charge Android Oreo (édition Go), et notamment les systèmes MT6739 et MT6737 pour les dispositifs 4G et le système MT6580 pour les dispositifs 3G. Ils apportent la gamme de capacités dont les fabricants de dispositifs ont besoin pour développer des dispositifs à des points de prix et pour des marchés spécifiques.

Les smartphones Android Oreo (édition Go) optimisés par MediaTek seront disponibles sur le marché mondial au premier trimestre 2018.

Pour obtenir davantage d'informations sur le programme, veuillez explorer : https://www.android.com/versions/oreo-8-0/go-edition/

*Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

À propos de MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (TWSE : 2454) est une entreprise mondiale de semi-conducteurs non fabricante qui équipe 1,5 milliard d'appareils connectés par an. Nous sommes leader du marché dans la mise au point de systèmes sur puces (SoC) innovants destinés aux dispositifs mobiles, aux divertissements à la maison, à la connectivité et aux produits de l'Internet des objets. Notre attachement à l'innovation a fait de nous une force motrice du marché dans plusieurs domaines technologiques clés, comme les technologies mobiles à haut rendement énergétique et les solutions multimédias évoluées pour toute une série de produits comme les smartphones, les tablettes, les téléviseurs numériques, les décodeurs hors FAI, les dispositifs vestimentaires et les solutions automobiles. MediaTek habilite et inspire les gens pour qu'ils élargissent leur horizon et réalisent plus facilement leurs objectifs grâce à la technologie intelligente. Nous avons baptisé cette idée «?Everyday Genius?», et elle est à la base de tout ce que nous faisons. Veuillez visiter le site www.mediatek.com pour de plus amples informations.

Bureau de presse MediaTek :

PR@mediatek.com

Kevin Keating, MediaTek

+1- 206-321-7295

10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, États-Unis

Joey Lee, MediaTek

+886 3-567-0766 poste 31602

No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taïwan

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 11:16 et diffusé par :