Camions International choisit Groupe PIT - Les essais sur le nouveau modèle et nouveau moteur démontrent la valeur des évaluations objectives et crédibles d'efficacité énergétique







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe PIT, un organisme de recherche et d'ingénierie axé sur l'amélioration de l'entretien des flottes et des opérations dans l'industrie nord-américaine du transport, annonce aujourd'hui qu'il a été choisi par l'entreprise Camions International pour les essais d'efficacité énergétique sur leur nouveau modèle et nouveau moteur.

« Camions International a chargé Groupe PIT de mettre à l'essai son nouveau tracteur de série LT muni d'un moteur A26 après avoir pris part aux essais de consommation de carburant en service réalisés l'an dernier pour une importante flotte membre de Groupe PIT, » relate Yves Provencher, directeur, Développement des affaires et de marchés chez Groupe PIT. « Leur confiance en notre capacité de réaliser des essais de consommation de carburant impartiaux a été acquise après qu'ils aient eu la preuve de la rigueur et de la crédibilité de nos procédures d'essai dans le cadre de cette évaluation des combinaisons de tracteurs et groupes motopropulseurs. Groupe PIT est fier de son engagement dans un projet de cette ampleur. »

« Nous apprécions le fait que Camions International reconnaisse la valeur de nos procédures d'essai ainsi que le professionnalisme de notre équipe, » souligne Dwayne O. Haug, responsable du développement des affaires américaines chez Groupe PIT. « La croissance de nos activités aux États-Unis est le résultat de notre crédibilité acquise auprès d'un vaste groupe d'équipementiers et de fabricants. Nous sommes impatients de travailler avec un plus grand nombre de fournisseurs de l'industrie du camionnage afin de valider l'efficacité énergétique de leurs technologies. »

Dans le cadre du mandat confié par les Camions International, Groupe PIT a fait l'essai du rendement énergétique de leur nouveau tracteur de série LT 625 de classe 8 muni du moteur A26 en comparaison à des tracteurs concurrents présentant des spécifications similaires. Pour cet essai, Groupe PIT a fourni des véhicules de l'année 2018 équipé des moteurs se conformant aux normes 2017 de GES. Les tracteurs 6x4 étaient équipés pour être entièrement aérodynamiques et tiraient des remorques de 14 m (53 pi) munies de jupes latérales.

Les essais ont été réalisés selon la norme de l'industrie TMC Fuel Consumption Test Procedure - Type IV (RP 1109B), qui consiste en trois trajets d'essai valides. La route d'essai de 550 kilomètres (341 milles) parcourait un terrain plat et vallonné et a été divisée en deux segments, le point milieu étant situé à 225 km (173 milles) du point de départ. Les remorques et les camionneurs associés à un tracteur pendant le premier segment ont donc été associés à d'autres tracteurs pour le segment suivant.

La consommation de carburant a été mesurée en pesant les réservoirs portatifs avant et après chaque trajet, selon la norme TMC Fuel Consumption Test Procedure - Type III (RP1103A). Une mesure gravimétrique de la consommation de carburant selon la norme TMC Type III est plus précise et exacte que la mesure volumétrique puisqu'elle n'est pas influencée par les variations de température.

Depuis 2007, Groupe PIT a évalué le rendement énergétique de plus de 280 technologies pour différents manufacturiers à l'échelle de l'Amérique du Nord, incluant des essais sur des camions, tracteurs, équipement aérodynamique pour remorques, systèmes d'équilibrage des pneus et roues, systèmes de bâches pour semi-remorques benne, additifs pour carburant, huile et engrenages ainsi que les systèmes d'alignement et de pression des pneu.

« Les coûts en carburant demeurent la deuxième plus grande source de dépense pour l'industrie du transport, » ajoute Dwayne O. Haug. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les manufacturiers et les flottes pour les aider à améliorer leur rendement énergétique et nous croyons que ces résultats seront d'un grand intérêt pour les flottes qui cherchent à réduire leurs coûts et augmenter leurs revenus nets. »

Formée en 1902, Camions International est un chef de file dans la production de camions moyens, lourds et pour conditions de services sévères. Ses produits, ses pièces et son service sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de près de 1 000 distributeurs aux États-Unis, au Canada, au Brésil et au Mexique. Apprenez-en plus au : www.internationaltrucks.com.

Navistar International Corporation (NYSE: NAV) est une société de portefeuille dont les filiales et sociétés affiliées produisent les camions militaires et commerciaux de marque International®, des moteurs diesel brevetés et les autobus scolaires et commerciaux de marque IC Bus®. Une de ses sociétés affiliées fournit également des pièces pour camions et moteurs diesel, alors qu'une autre offre des services financiers. De plus amples renseignements sont disponibles au www.Navistar.com.

À propos de Groupe PIT

Groupe PIT, une division de FPInnovations, est un organisme neutre et objectif dont les activités consistent à faire l'essai de technologies et soutenir l'efficacité opérationnelle des flottes membres. Les quatre principaux domaines d'intérêt de Groupe PIT sont : mesurer l'efficacité énergétique des technologies à l'aide d'Energotest, s'assurer que les enregistreurs électroniques de bord répondent aux exigences canadiennes et américaines, appuyer les opérations de flottes dans leurs activités d'amélioration et de la recherche, et mettre à l'essai et développer des solutions de mobilité intelligente. Le programme Energotest du Groupe PIT est reconnu dans l'industrie du camionnage comme la référence en matière d'essais d'économie de carburant et est certifié ISO 17025. Les flottes à l'échelle de l'Amérique du Nord se fient aux connaissances et aux conseils de Groupe PIT pour son expertise en matière d'entretien et d'opérations.

Pour en savoir plus, visitez www.groupepit.com.

SOURCE FPInnovations

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 10:51 et diffusé par :