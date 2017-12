Amazon annonce que les tablettes Fire 7 et Fire HD 8 sont maintenant offertes au Canada







Mince et légère, la tablette Fire 7 est dotée d'un écran IPS de 7 po, d'une pile longue durée et d'une capacité de stockage de 8 Go - seulement 59,99 $

La tablette Fire HD 8 propose aux utilisateurs un magnifique écran HD de 8 po de plus d'un million de pixels, une pile qui offre jusqu'à douze heures d'autonomie et une capacité de stockage de 16 Go - seulement 99,99 $

SEATTLE, le 7 déc 2017 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) - Amazon Canada annonce aujourd'hui que les tablettes Fire 7 et Fire HD 8 sont dorénavant offertes sur Amazon.ca. Mince et légère, la Fire 7 est dotée d'un écran IPS de 7 po à contraste élevé et texte net, d'une pile longue durée offrant jusqu'à huit heures d'utilisation mixte et d'une capacité de stockage de 8 Go extensible à 256 Go - le tout pour seulement 59,99 $. La Fire HD 8 propose, quant à elle, un magnifique écran de 8 po de plus d'un million de pixels, un processeur quadricoeur, une pile offrant jusqu'à douze heures d'autonomie et une capacité de stockage de 16 Go extensible à 256 Go - pour seulement 99,99 $. Les deux tablettes sont maintenant offertes aux clients canadiens.

« Nous croyons que les clients devraient s'attendre à plus de leur tablette - du meilleur matériel, plus de fonctionnalités, un accès à du contenu intéressant - mais qu'ils ne devraient pas avoir à payer un prix supérieur pour se la procurer », a dit Kevin Keith, directeur général, Amazon Devices. « La Fire 7 est mince et légère et dotée d'un écran de 7 po, d'une pile longue durée et de 8 Go de stockage - pour seulement 59,99 $. Pour 40 $ de plus, la toute nouvelle Fire HD 8 offre un magnifique grand écran HD de 8 po, une pile offrant jusqu'à douze heures d'autonomie, une meilleure performance et une capacité de stockage de 16 Go. Les deux tablettes offrent un très bon rapport qualité/prix et nous croyons que les Canadiens les adoreront. »

Pour moins de 60 $, la Fire 7 propose un écran IPS de 7 po à contraste élevé et texte net de sorte que les livres, le contenu Web, les vidéos et autres contenus sont plus clairs et colorés. Cette tablette est également dotée d'une pile longue durée qui offre une autonomie allant jusqu'à huit heures et d'un choix de capacité de stockage interne de 8 Go ou 16 Go extensible à 256 Go au moyen d'une carte microDS, donnant ainsi aux clients la possibilité de profiter de plus de vidéos, de musique, de jeux et de photos, même lorsqu'ils sont hors ligne.

Pour seulement 40 $ de plus, la Fire HD 8 offre un grand écran HD 1280 x 800 de 8 po de plus d'un million de pixels pour une image aux couleurs vives et éclatantes. Elle comprend aussi une pile offrant jusqu'à douze heures d'autonomie, soit une journée entière, et une capacité de stockage interne de 16 Go ou 32 Go extensible à 256 Go au moyen d'une carte microDS.

Les deux plus récentes tablettes Fire d'Amazon sont dotées de :

Un processeur quadricoeur de 1,3 GHz - Passez facilement et rapidement d'une application à l'autre, visionnez des films et naviguez sur le Web sans délai.

Durabilité - Les tablettes Fire 7 et Fire HD 8 sont toutes les deux plus durables que la plus récente génération d'iPad, comme l'ont démontré des tests d'impact.

Caméra avant et caméra arrière - Vidéoclavardez avec vos amis et les membres de votre famille avec la caméra avant; prenez et partagez des photos et sauvegardez-les pour plus tard grâce au stockage en nuage illimité gratuit pour toutes les photos prises d'un appareil Fire.

Connectivité Wi-Fi rapide - Wi-Fi bibande.

Des fonctionnalités Amazon exclusives - ASAP, X-Ray, Second Screen, Whispersync, Blue Shade, téléchargements Prime Video et bien plus encore.

Un grand choix de contenu - Profitez de millions de livres, de jeux et d'applications ainsi que de plus d'un million de chansons, de films et d'émissions de télévision grâce à Prime Music et Prime Video - avec un stockage en nuage illimité gratuit pour tout le contenu Amazon.

Divertissement sans fin

Contenu de classe mondiale

Amazon vous donne accès à des millions de livres, de jeux, de films, d'émissions de télévision et de chansons grâce aux applications et abonnements comme Prime Video, Netflix, Prime Music, Spotify et d'autres encore. Les appareils Fire offrent un stockage en nuage illimité gratuit pour tout le contenu Amazon, en plus de toutes les fonctionnalités exclusives que les clients adorent comme ASAP, qui vous aide à obtenir plus rapidement les films et émissions de télévision que vous souhaitez regarder, et Blue Shade, qui élimine la lumière bleue nocive pour une expérience de lecture sur votre tablette plus confortable en soirée, pour ne nommer que celles-ci.

Portabilité ultime

La Fire 7 et la Fire HD 8 sont dotées d'un magnifique écran, d'une capacité de stockage extensible jusqu'à 256 Go au moyen d'une carte microSD et d'une pile offrant une autonomie d'une journée, ce qui en fait les tablettes idéales pour visionner des films, jouer à des jeux, lire des livres, écouter de la musique et bien plus encore, et ce, que vous sautiez dans un avion ou partiez en voyage avec la famille. Les deux tablettes permettent aussi des téléchargements hors ligne pour les membres Prime et les forfaits Netflix, incluant des films et émissions de télévision populaires, pour que les clients n'aient jamais à se soucier de se retrouver sans divertissement.

Encore mieux avec Prime

Les propriétaires de tablettes Fire qui sont également membres Prime ont accès à des films et émissions de télévision populaires et du contenu de jeux gratuit chaque mois et bien plus encore. Des dizaines de millions de membres Prime partout dans le monde profitent des nombreux avantages du programme Prime. Au Canada, ceux-ci incluent un accès illimité à des films et émissions de télévision primés grâce à Prime Video, un accès illimité à Prime Music, un choix toujours changeant de jeux numériques gratuits et de cadeaux intrajeu grâce à Twitch Prime, un accès prioritaire à certaines offres éclair sélectionnées et bien plus encore. Le programme Prime repose sur une expédition rapide, illimitée et gratuite et, aujourd'hui, les membres bénéficient d'une livraison illimitée et gratuite en deux jours sur des millions d'articles admissibles, d'une livraison en un jour GRATUITE Prime et, dans certaines régions, d'une livraison le même jour GRATUITE Prime. Si un client n'est pas déjà un membre Prime, il peut commencer par un essai de 30 jours gratuit d'Amazon Prime en visitant le amazon.ca/prime.

Disponibilité

La tablette Fire 7 est vendue au prix de 59,99 $ et la Fire HD 8 au prix de 99,99 $ - les deux tablettes peuvent être expédiées dès aujourd'hui. Commandez la nouvelle Fire 7 en visitant le www.amazon.ca/fire7 et la nouvelle Fire HD 8 en visitant le www.amazon.ca/firehd8.

Des étuis protecteurs sont également offerts pour les tablettes Fire 7 et Fire HD 8 dans les couleurs de noir charbon, bleu marin, violet de cobalt, rouge punch et jaune serin et permettent de soutenir les tablettes en position portrait ou paysage. Les étuis sont vendus au prix de 29,99 $ pour la Fire 7 et de 39,99 $ pour la Fire HD 8.

Au sujet d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'innovation, l'engagement envers l'excellence opérationnelle et la pensée à long terme. Les commentaires des clients, la commande en un clic, les recommandations personnalisées, Amazon Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.amazon.com/about et suivez-nous sur @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 11:02 et diffusé par :