Invitation aux médias - L'UQAM honorera la danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'UQAM est très heureuse d'annoncer qu'elle décernera un doctorat honoris causa à l'artiste de la danse Louise Lecavalier. La remise de cette distinction aura lieu le 15 décembre prochain, dans le cadre d'une représentation du spectacle des finissants de danse de l'UQAM.

Par décision de son Conseil d'administration et sur la recommandation de son recteur, l'UQAM reconnaîtra la prodigieuse créativité de cette danseuse et chorégraphe, ainsi que le rayonnement international de son talent. L'Université saluera sa passion organique de la danse, sa contribution au rayonnement culturel du Québec et du Canada, ainsi que les valeurs d'engagement, de créativité et de communication de son art à un large public qu'elle promeut et que partage le Département de danse de l'UQAM, où elle a déjà enseigné.

Les doctorats honoris causa de l'UQAM

Le doctorat honoris causa est la plus haute distinction qu'une université peut décerner. Louise Lecavalier rejoint ainsi des personnalités telles que Denis Villeneuve, Alexandre Taillefer, Réjean Thomas, Sheila Fraser, Danny Laferrière, Bernard, Laurent et Alain Lemaire, Jean Lemire, Yannick Nézet-Séguin, Hubert Reeves, Isabella Rosselini, Michèle Thibodeau-Deguire, Gilles Vigneault, Lise Watier, et Wim Wenders pour n'en mentionner que quelques-unes, que l'UQAM a honorées au fil des ans.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la cérémonie peuvent réserver leur place auprès de la soussignée.



Heure : La cérémonie sera d'une durée d'environ 40 minutes et débutera dès 19 h 30 .

Lieu : Salle de spectacle du pavillon de Danse de l'UQAM, 840, rue Cherrier, 2e étage, Montréal, Métro Sherbrooke.

