Le Royalton Bavaro ouvrira ses portes le 16 décembre, dévoilant ses nouvelles commodités modernes et conviviales pour la famille







TORONTO, 07 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Royalton Bavaro, le plus récent centre de villégiature familial et accueillant de Punta Cana, ouvrira ses portes le 16 décembre aux voyageurs avertis à la recherche de vacances tendance sur la plage. En tant que toute nouvelle expérience sur mesure des Royalton Luxury Resorts, le vaste centre de villégiature de 730 chambres offre un certain nombre de commodités uniques en tant que premières dans le portefeuille Royalton, y compris une machine à vagues ultime FlowRiderMD, une rivière à grands méandres paresseux de plus de 365 m (1 200 pi) avec son propre bar de style « grotto », un mini-golf et un restaurant rodizio à la carte sur le front de mer brésilien.



Le complexe est situé directement sur la plage de Bavaro, récemment classée comme l'une des meilleures plages du monde de 2017 par TripAdvisorMD. Pour les groupes, les familles ou ceux qui recherchent simplement une expérience de vacances élitiste, le Chairman's Building du Diamond ClubMC offre une vue imprenable sur le bord de l'eau depuis un bâtiment privé situé à deux pas de cette célèbre plage. Idéale pour les groupes étendus ou la famille élargie, notre suite principale à la fine pointe de l'industrie, comptant quatre chambres à coucher et offrant une vue imprenable sur l'océan, comprendra une entrée séparée pour le majordome, des chambres avec vue sur la mer et une grande terrasse pour vos délicieux repas en plein air.

Les familles qui séjourneront au Royalton Bavaro profiteront des commodités signature All-in LuxuryMD, y compris la connexion Wi-Fi haute vitesse All-in ConnectivityMC gratuite à la grandeur du centre et pour tous les appareils; une programmation unique et innovatrice de l'équipe Vibe pendant toute la journée, un service de restauration sans réservation illimité et gratuit offrant des dîners à la carte dans tous les restaurants, tous les soirs, et un service en chambre disponible en tout temps. Les invités de chaque suite trouveront des salles d'eau dotées d'accessoires de mieux-être comme les douches d'eau de pluie au plafond, des baignoires de détente pour deux personnes et des matelas DreamBedMC fabriqués à la main, créant un endroit parfait pour laisser votre famille se ressourcer avant d'entamer une autre journée remplie d'énergie au paradis.

Pour réserver vos vacances All-in LuxuryMD 2018 et celles de votre famille au tout nouveau Royalton Bavaro, visitez notre site Web à www.royaltonresorts.com ou contactez votre agent de voyage.

À propos des Royalton Luxury Resorts

En incarnant l'élégance moderne, les Royalton Luxury Resorts, lauréats de nombreux prix, offrent des vacances All-In LuxuryMD dans certaines des destinations tropicales les plus populaires au monde, dont la Jamaïque, la République dominicaine, le Mexique et Cuba. Bénéficiant d'une panoplie de commodités de classe mondiale, y compris un lit de luxe haut de gamme DreamBedMC fait à la main, un nombre illimité de restaurants de luxe sans réservation, la connexion All-In ConnectivityMC avec accès Wi-Fi gratuit et appels interurbains dans la chambre, la Sports Event GuaranteeMC, et plus encore. Un grand nombre de nos centres de villégiature desservent les familles et les couples de la même façon, suggérant des activités supervisées pour enfants et adolescents parmi les meilleures de l'industrie, offertes sans frais supplémentaires et combinés à des options d'hébergement et de restauration conviviales. Les Royalton Luxury Resorts élargiront leur offre d'expériences de vacances haut de gamme et élégantes avec l'ajout de deux nouveaux centres incluant le Hideaway de Royalton Punta Cana, dont l'ouverture est prévue pour la fin de 2017 et le Royalton Bavaro, dont l'ouverture est prévue en janvier 2018.

