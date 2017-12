Le lobby antitabac se fait silencieux à l'occasion du 5e anniversaire de l'emballage neutre en Australie







Les résultats confirment que l'emballage neutre n'est pas la solution pour réduire le tabagisme

MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Cinq ans après que l'Australie a adopté l'emballage neutre pour tous les produits du tabac, les résultats indiquent que la politique n'a eu aucun impact sur la réduction du tabagisme au pays. Tandis que le gouvernement australien admettait plus tôt cette année que les taux de tabagisme n'avaient pas fléchi depuis l'introduction de l'emballage neutre - c'est d'ailleurs la première fois en plus de deux décennies que les taux n'ont pas diminué - ni le ministère de la Santé ni le lobby antitabac du Canada, plutôt loquace d'habitude, n'ont fait de déclarations en lien avec ce jalon témoin.

« Les données révèlent de façon non équivoque que l'implantation de l'emballage neutre n'a pas fonctionné en Australie, et nous n'en sommes pas surpris, affirme Éric Gagnon, directeur des affaires générales et externes chez Imperial Tobacco. Il est temps que le Canada se rende à l'évidence et comprenne que les efforts déployés pour légiférer sur l'emballage neutre produiront des résultats similaires. »

La France a fait le même constat. Dans l'année qui s'est écoulée depuis l'entrée en vigueur de l'emballage neutre au sein de la République, les ventes de cigarettes n'ont pas régressé, et la ministre de la Santé du gouvernement français, Mme Agnès Buzyn, a déclaré la semaine dernière à assemblée législative que « le paquet neutre n'a donc pas fait diminuer la vente officielle de tabac. »

« Pour réduire le nombre de fumeurs, la réponse n'est pas, et n'a jamais été, l'emballage neutre, ajoute Éric Gagnon. L'emballage neutre a toutefois un impact sur la vente des produits du tabac de contrebande. L'adoption de la loi en Australie correspond à une augmentation significative de la part de marché du tabac illégal dans le pays, qui s'est accrue de plus de 25 % dans les deux premières années1. L'emballage neutre contraint les entreprises légales à se départir de leurs symboles de légitimité et facilite la contrefaçon des produits du tabac. Le Canada devrait prendre du recul et regarder les données. En toute logique, c'est la chose à faire. »

Tandis que le projet de loi S-5 s'achemine vers une deuxième lecture à la Chambre des communes, Imperial Tobacco Canada souhaite rappeler aux législateurs l'inefficacité de l'emballage neutre constatée dans les autres pays.

Imperial Tobacco Canada appuie l'objectif fixé par Santé Canada de réduire le taux de tabagisme à 5 % d'ici 2035. Toutefois, elle considère que cela ne passera pas par l'emballage neutre, mais plutôt par l'appui et la promotion de produits de nicotine moins nuisibles et de nouvelle génération, comme les dispositifs de vapotage.





