Des écoliers et artistes contribuent à souligner l'inauguration officielle de la patinoire Canada 150 sur la colline du Parlement







Pour la toute première fois, le public peut patiner sur la patinoire Canada 150, aménagée sur la colline du Parlement!

OTTAWA, le 7 déc. 2017 /CNW/ - En 2017, les Canadiens de tous les coins du pays se sont réunis pour célébrer leur patrimoine collectif et les nombreux atouts qui rendent notre pays si unique, diversifié et dynamique. Alors que l'année tire à sa fin, un vaste choix d'activités culturelles et sportives s'offrira à la population pour clore Canada 150 dans un style purement hivernal, notamment le patinage sur la colline du Parlement.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a inauguré la patinoire Canada 150, laquelle a été aménagée sur la colline du Parlement. Elle était accompagnée de l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées; Eugene Melnyk, représentant du Festival international de hockey d'Ottawa et propriétaire, gouverneur et chef de la direction des Sénateurs d'Ottawa; Verna Polson, grande chef, Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg; Jean-Guy Whiteduck, chef algonquin, Anishinabeg de Kitigan Zibi, Québec; Wayne McKenzie, chef, Timiskaming; Claudette Commanda, aînée algonquine; et Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami.

La patinoire a obtenu la bénédiction de Mme Claudette Commanda, aînée algonquine. Les joueurs de ballon-balai de Kitigan Zibi, qui ont reçu un ballon-balai commémoratif, ont fait une démonstration. Des élèves du Collège Saint-Joseph de Hull; de l'École secondaire de l'Île; du Glebe Collegiate Institute; du Lisgar Collegiate Institute ainsi que des membres de l'Ottawa Valley Ambassadors Hockey Club; du Club des garçons et filles d'Ottawa; de Réfugié 613; et du Centre Wabano ont enfilé leurs patins pour une toute première séance de patinage sur la patinoire Canada 150.

La patinoire familiale construite par le Festival international de hockey d'Ottawa et son partenaire, les Sénateurs d'Ottawa, est prête à offrir une expérience formidable aux Canadiens et aux visiteurs. Les activités prévues comprennent du patinage libre gratuit, un tournoi de hockey junior mettant en vedette des équipes masculines et féminines de toutes les provinces et de tous les territoires ainsi que des activités spéciales et des démonstrations sportives.

La patinoire est au coeur des activités de clôture de Canada 150 qui se dérouleront sur la colline du Parlement. Tout au long du mois de décembre, les Canadiens sont invités à participer à une foule d'activités familiales gratuites, notamment la dégustation de mets du Grand Nord, les démonstrations sportives et culturelles, les spectacles et bien plus encore!

Le dimanche 10 décembre, tout comme les autres Canadiens qui se rendront dans plus de 300 arénas partout au pays, les patineurs sur la colline du Parlement auront l'occasion de participer à une foule d'activités à l'occasion de la Journée du patinage de Canada 150. Le groupe Rogers Communications est fier de commanditer la Journée du patinage de Canada 150.

La patinoire de la colline du Parlement sera ouverte du 7 décembre 2017 au 28 février 2018. Les membres du public qui désirent réserver du temps de patinage peuvent s'inscrire en ligne à http://canada150rink.com/fr/public-skating/.

La patinoire sera ensuite offerte à une communauté de la région, où le public pourra continuer à en faire usage dans les prochaines années.

Citations

« Pour la toute première fois, les membres du public pourront patiner sur la colline du Parlement, symbole du Canada et lieu de rassemblement pour les Canadiens et les visiteurs du monde entier. Et, pour clore l'année de Canada 150, quoi de mieux que de se réunir en famille et entre amis et de s'adonner à l'un des passe-temps d'hiver préférés des Canadiens. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« La patinoire de la colline du Parlement et les activités qui se dérouleront partout au Canada à l'occasion de la Journée du patinage sont d'excellentes façons de célébrer le fait d'être Canadiens durant l'année de Canada 150. Je suis enchanté à l'idée que cette patinoire deviendra un legs de Canada 150, lequel fera le bonheur d'une communauté de la région pendant des années à venir. »

? L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Comme bien des enfants canadiens, j'ai eu la chance de patiner pendant toute mon enfance sur des patinoires extérieures, mais jamais sur une surface aussi spectaculaire que la patinoire Canada 150. Nous tous, membres de l'équipe du Festival, sommes ravis que cette incroyable patinoire puisse servir au pays tout entier, et nous avons hâte d'accueillir les 32 équipes gagnantes des quatre coins du pays qui auront la chance d'évoluer sur la patinoire Canada 150 durant la Coupe de la capitale Bell. »

? M. Laurie Boschman, membre du conseil d'administration, Festival international de hockey d'Ottawa

« Je profite de l'occasion pour remercier les ministres Joly et Hehr, ainsi que le gouvernement du Canada, Patrimoine canadien et le Festival international de hockey d'Ottawa, de leur vision commune en vue d'aménager la patinoire 150 sur la colline du Parlement. Vous avez tous travaillé tellement fort pour que ce rêve collectif devienne réalité et soit à l'image du Canada. Je suis enchanté d'offrir au public plusieurs activités des Sénateurs d'Ottawa et de contribuer à la tenue des festivités de clôture de Canada 150, qui seront particulièrement spectaculaires. »

? M. Eugene Melnyk, propriétaire, gouverneur et chef de la direction, Sénateurs d'Ottawa

Les faits en bref

Patrimoine canadien a conclu une entente de contribution avec le Festival international de hockey d'Ottawa afin de construire une patinoire familiale extérieure sur la colline du Parlement.

Le Festival international de hockey d'Ottawa, de concert avec son partenaire - les Sénateurs d'Ottawa -, a construit la patinoire Canada 150. Les activités offertes comprennent du patinage libre gratuit, des démonstrations sportives et un tournoi national de hockey junior mettant en vedette des équipes masculines et féminines de toutes les provinces et de tous les territoires.

Par l'entremise du Fonds Canada 150, le gouvernement du Canada a soutenu 729 projets qui incitent les Canadiens et le monde entier à participer à la fête, ainsi qu'à célébrer et à explorer le pays en 2017.

Les activités offertes par l'entremise du Fonds Canada 150 destiné au patinage dans le cadre de la Journée du patinage de Canada 150 auront lieu dans 300 communautés.

Le groupe Rogers Communications est fier de commanditer la Journée du patinage de Canada 150.

