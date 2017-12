L'heure est à la fête, mais ne perdez pas de vue la santé de vos yeux







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'achat des cadeaux est toujours un casse-tête pour les parents. Pourquoi ne pas miser, cette année, sur des jouets qui amélioreront le développement visuel des enfants?

1. Offrir des jouets qui stimulent la vision

Les jeux de construction, par exemple, permettent aux enfants de développer la coordination oeil-main, l'imagination et la visualisation. Alors que les jeux de cartes ou les cubes de couleur contribuent à développer la mémoire visuelle et la reconnaissance des formes.

2. Attention aux blessures oculaires

Le temps des Fêtes, c'est aussi les camarades qui viennent à la maison pour étrenner leurs nouveaux jouets! « Gardez un oeil sur les enfants lorsqu'ils sortent leurs épées ou exhibent leurs jouets à projectiles. En effet, selon une étude canadienne, plus du tiers des blessures oculaires touchent les moins de 17 ans et 44% d'entre elles surviennent quand les enfants s'amusent avec leurs jouets », rappelle Dre Marie-Ève Corbeil, optométriste.

Aux États-Unis, un enfant est soigné aux urgences toutes les trois minutes pour une blessure causée par un jouet et chez les moins de 15 ans, la moitié de ces blessures se produisent au visage ou aux yeux1. Prenez soin de ranger hors de portée des enfants les pointeurs laser qui, dirigés vers les yeux, peuvent les blesser gravement.

3. Temps d'écran et fatigue visuelle

Pendant les Fêtes, le temps passé devant les écrans grimpe souvent en flèche. Pour contrer la fatigue visuelle, les optométristes recommandent de placer les appareils mobiles (tablettes et téléphones) à la distance d'un avant-bras des yeux.

Et avant d'aller dormir, il est conseillé de mettre les écrans de côté, car ces appareils émettent une lumière bleue qui a le même effet stimulant... qu'un café!

4. Réduire la progression de la myopie en jouant dehors

Vos enfants veulent jouer dehors? Voilà une excellente idée! En effet, saviez-vous que jouer dehors permettrait de réduire la progression de la myopie de 30 à 40%, surtout chez les jeunes d'âge primaire?2

5. Lunettes protectrices pour les activités hivernales

Enfin, on sait aujourd'hui que jusqu'à 90%3 des traumatismes oculaires causés par le sport peuvent être évités. Sur les pentes de ski, par exemple, des équipements appropriés garderont les enfants en sécurité. Et pour se protéger des rayons UV, du froid et des impacts, les optométristes vous suggèrent de vous munir de lunettes protectrices et d'une visière.

Avec ces quelques conseils, l'Association des optométristes du Québec vous souhaite de passer un joyeux temps des Fêtes!

Pour obtenir d'autres conseils ou pour trouver un optométriste près de chez vous, visitez www.aoqnet.qc.ca

À propos des optométristes

L'optométriste est un professionnel de la santé de première ligne, qui détient un doctorat universitaire de cinq ans et qui agit comme porte d'entrée pour tous les besoins en matière de vision, de soins des yeux et d'articles de lunetterie. Son rôle est d'évaluer la vision et la santé de l'oeil, tout en pouvant prescrire et administrer des médicaments aux fins de l'examen de la vision et du traitement de certaines pathologies oculaires. Il prescrit également les lentilles ophtalmiques nécessaires, qu'elles soient cornéennes ou pour lunettes, et des traitements de rééducation visuelle.

1 Source : Vision Monday, <http://www.visionmonday.com/latest-news/article/prevent-blindness-declares-december-as-safe-toys-and-gifts-awareness-month-11-1/>

2 Sources : http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2441261 et https://www.ooq.org/public/vision-de-l-enfant/la-myopie-chez-l-enfant/la-myopie-chez-l-enfant

3 Source : CHU Sainte-Justine et Université de Montréal, La prévention des traumatismes oculaires pédiatriques dans les sports, <https://www.cit-itc-montreal.ca/fr/documents/JA1415_CIT2016.pdf>

SOURCE Association des optométristes du Québec

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 10:04 et diffusé par :