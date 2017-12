Marie Giguère se joint au conseil d'administration de Boralex







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer que Mme Marie Giguère s'est jointe à son conseil d'administration.

« C'est avec enthousiasme que j'accueille Mme Giguère au sein du conseil d'administration de Boralex », a déclaré le président du conseil d'administration, M. Alain Rhéaume. « Le conseil et Boralex profiteront de son expertise en gouvernance d'entreprise ainsi que sa vaste expérience en fusion et acquisition tant au Québec qu'à l'international, notamment en matière de projets d'infrastructure. »

Mme Giguère était jusqu'en 2016 première vice-présidente, Affaires juridiques et secrétariat de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse »). Elle a été associée du cabinet Fasken Martineau S.E.N.C.R.L., s.r.l. pendant de nombreuses années et été première vice-présidente, Affaires institutionnelles et secrétaire générale de la Bourse de Montréal de 1997 à 1999, puis première vice-présidente, chef des Services juridiques et secrétaire de Molson inc. de 1999 à 2005. Après avoir été consultante pour la Caisse dans des dossiers d'infrastructures et de placements privés, elle est devenue vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale de sa filiale Otéra Capital en 2008.

Mme Giguère est membre du conseil d'administration du Groupe TMX Limitée et de la Fondation de l'Institut Douglas.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

