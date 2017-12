Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure routière à l'Institut océanographique de Bedford







Une nouvelle voie d'accès diminuera la congestion et accroîtra la sécurité au plus grand établissement de recherche océanique du Canada

DARTMOUTH, N.-É, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure du plus grand centre de recherche océanique du Canada, l'Institut océanographique de Bedford. En investissant ainsi dans ce centre de calibre mondial, il appuie la recherche et l'innovation scientifiques au pays.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'attribution d'un contrat pour la construction d'une voie d'accès secondaire menant au complexe de l'Institut océanographique de Bedford situé à Dartmouth, en Nouvelle?Écosse.

Le contrat, d'une valeur d'environ 5,9 M$ (taxes incluses), a été attribué à Atlantic Road Construction and Paving Ltd., de Eastern Passage, en Nouvelle?Écosse. Il prévoit des améliorations aux voies d'accès existantes.

La nouvelle route atténuera la congestion routière et permettra aux employés et aux visiteurs de l'Institut d'y accéder plus facilement. De plus, l'ajout d'une deuxième voie d'accès au complexe accroîtra la sécurité en cas d'urgence. Le contrat devrait permettre de maintenir jusqu'à 25 emplois locaux en construction. Il a été attribué à la suite d'un processus équitable, ouvert et transparent, assurant le meilleur rapport qualité?prix pour le gouvernement du Canada et les Canadiens.

Les travaux ont débuté en novembre 2017 et devraient se terminer d'ici août 2018.

Citations

« Cet investissement dans l'Institut océanographique de Bedford montre que notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que le Canada reste à la pointe de la recherche et de l'innovation. En répondant aux besoins en infrastructures du nombre croissant d'employés fédéraux en sciences et dans d'autres domaines, Services publics et Approvisionnement Canada fournit un environnement qui soutient l'important travail de recherche mené afin de protéger nos océans et nos ressources naturelles pour les futures générations de Canadiens. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Notre gouvernement a promis aux Canadiens d'investir substantiellement dans les sciences et les infrastructures, et il tient sa promesse. L'investissement annoncé aujourd'hui améliorera l'accès à l'Institut océanographique de Bedford pour les visiteurs et les employés du gouvernement du Canada. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce aux investissements dans les infrastructures comme celui-ci, le gouvernement du Canada aide les employés fédéraux à offrir d'importants programmes et services aux Canadiens, tout en contribuant au maintien de bons emplois dans l'industrie de la construction locale. »

Darren Fisher

Député de Dartmouth - Cole Harbour

Les faits en bref

L'Institut océanographique de Bedford est le plus grand centre de recherche océanique au Canada .

est le plus grand centre de recherche océanique au . L'Institut est un complexe multidisciplinaire où travaillent plus de 800 employés de six ministères fédéraux. C'est aussi l'une des deux grandes installations de la Garde côtière canadienne dans la région de l'Atlantique.

Le projet inclura la construction d'une nouvelle route de 1,2 kilomètre avec une bordure, un caniveau, un trottoir et des réseaux de drainage et d'égout. Des améliorations seront aussi apportées aux deux voies d'accès existantes, soit le boulevard Baffin et le chemin Hudson.

En plus d'accroître la sécurité à l'Institut, la nouvelle route reliera celui-ci aux quartiers avoisinants, le rendra plus accessible pour les piétons et permettra d'améliorer le transport en commun.

Une fois le projet terminé, le gouvernement du Canada transférera la nouvelle route et celles qui ont été améliorées à la Municipalité régionale d' Halifax .

Liens connexes

Information au sujet de l'Institut océanographique de Bedford

