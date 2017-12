Le Canada signe un protocole d'entente avec l'Assemblée des chefs du Manitoba pour stimuler des changements dans les services à l'enfance et à la famille







OTTAWA, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à renouveler la relation entre le Canada et les peuples autochtones et à collaborer avec les Premières Nations du Manitoba pour soutenir les services qui contribuent à résoudre les problèmes qu'éprouvent les collectivités.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jane Philpott, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable Carolyn Bennett, et le grand chef Arlen Dumas de l'Assemblée des chefs du Manitoba, ont signé un protocole d'entente visant à obtenir des résultats concrets en ce qui concerne le bien-être des enfants, et à appuyer les besoins et les aspirations des Premières Nations du Manitoba.

Les données du dernier recensement montrent à quel point les enfants autochtones sont surreprésentés dans le système de prise en charge, et cette situation a de graves répercussions sur les collectivités des Premières Nations au Manitoba.

Le protocole d'entente confirme l'engagement du Canada à travailler avec les Premières Nations du Manitoba, de nation à nation, afin d'améliorer le bien-être des familles et des enfants des Premières Nations.

Citations

« La signature de ce protocole d'entente est une avancée importante, qui met l'accent sur les améliorations au système de protection de l'enfance souhaitées par les Premières Nations du Manitoba. Le travail effectué aux termes du protocole d'entente permettra également de veiller à ce que notre collaboration entraîne une baisse du nombre d'enfants pris en charge, et une hausse du nombre d'enfants réunis avec leur famille et leur communauté. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., C.P., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce protocole d'entente nous permettra de travailler en vrai partenariat pour placer les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations au Manitoba au centre de notre dialogue. Il entraînera une baisse du nombre d'enfants pris en charge, en plus de confirmer les droits ancestraux et les droits issus de traités des Premières Nations du Manitoba, ainsi que l'engagement du Canada à tenir des discussions, de nation à nation, sur le bien-être des enfants et des familles. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« En appuyant à l'unanimité le protocole d'entente, les chefs du Manitoba affirment que les Premières Nations doivent exercer la compétence relative au bien-être de leurs enfants. Cette affirmation tire son origine dans des travaux antérieurs, comme Wahbung: Our Tomorrows et l'Initiative sur l'entente-cadre. De même, le récent rapport Bringing Our Children Home et les séances de mobilisation Keewaywin: Our Way Home, viennent appuyer une transition vers un système administré par les Premières Nations. Nos citoyens insistent pour que nous reprenions la compétence en ce qui a trait aux enfants et améliorions les capacités des Premières Nations dans tous les domaines afin de régler la crise dans le secteur des services à l'enfance et à la famille au Manitoba. »

Grand chef Arlen Dumas

Assemblée des chefs du Manitoba

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi la somme de 635 millions de dollars sur 5 ans pour combler le déficit de financement des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et a engagé jusqu'à 385 millions de dollars sur 3 ans pour élargir l'application du principe de Jordan .

. Les enfants autochtones représentent 7,7 % des enfants canadiens, mais 52,2 % des enfants pris en charge.

Au Manitoba , plus de 11?000 enfants sont pris en charge par les Services à l'enfance et à la famille - et plus de 90 % d'entre eux sont des enfants autochtones.

, plus de 11?000 enfants sont pris en charge par les Services à l'enfance et à la famille - et plus de 90 % d'entre eux sont des enfants autochtones. La mobilisation relative aux services à l'enfance et à la famille au Manitoba est coordonnée par l'Assemblée des chefs du Manitoba ; le Canada verse une aide financière de 413?301 $ en 2016- 2017 et de 140?938 $ en 2017-2018.

