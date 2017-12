Le marché immobilier résidentiel enregistrera un record de ventes en 2018 à Montréal et dans l'ensemble du Québec







- La FCIQ dévoile ses prévisions pour 2018 -

L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 7e édition de sa conférence annuelle Fenêtre sur le marché, la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) a dévoilé ses perspectives 2018 pour le marché immobilier résidentiel au Québec. Alors que le marché immobilier résidentiel québécois se dirige déjà vers un record de ventes cette année, selon nos plus récentes prévisions, ce record sera battu en 2018. Le nombre de ventes réalisées par l'intermédiaire du système Centris® des courtiers immobiliers, qui est en voie d'atteindre un sommet de 82 600 transactions cette année (+6 %), connaîtra une nouvelle hausse d'activité (+3 %) l'an prochain et fracassera le seuil des 85 000 transactions pour la toute première fois.

« Malgré le relèvement anticipé des taux d'intérêt et un autre resserrement des règles hypothécaires, cette fois pour les prêts hypothécaires dont le ratio prêt-valeur est inférieur à 80 %, la demande d'habitations sera forte, stimulée par la création d'emplois, la migration et la confiance des consommateurs », explique Paul Cardinal, directeur du service Analyse du marché de la FCIQ.

En effet, le marché du travail québécois est sur une lancée exceptionnelle. Quelque 150 000 emplois se sont ajoutés à l'économie de la province au cours des 24 derniers mois, abaissant le taux de chômage à un creux historique. Aussi, le solde migratoire ainsi que le solde des résidents non permanents sont en hausse. Finalement, la confiance des consommateurs québécois est à un sommet de 15 ans. Ce sont autant de facteurs qui stimuleront la demande l'an prochain.

Par ailleurs, en ce qui a trait au prix médian des unifamiliales, dont la hausse s'établira à 4 % en 2017, la FCIQ prévoit une progression de 3 % en 2018, de sorte que ce prix atteindra 251 000 $ en 2018.

PRÉVISIONS 2018 - Province de Québec

Nombre de ventes Prix médian - unifamiliale



Variation

Variation 2016 (réel) 78 145 +5 % 234 500 $ +2 % 2017 (projeté*) 82 600 +6 % 243 000 $ +4 % 2018 (prévu) 85 400 +3 % 251 000 $ +3 %

*Projection basée sur les 11 premiers mois

Source : prévisions FCIQ

La FCIQ prévoit une autre hausse des taux hypothécaires à 5 ans consentis par les principales institutions financières canadiennes, qui pourrait atteindre de 0,25 % à 0,50 % d'ici la fin de 2018.

La région de Montréal se démarquera du reste de la province

La FCIQ prévoit que l'activité sur le marché immobilier résidentiel augmentera plus fortement dans la région métropolitaine de Montréal que dans le reste de la province, à l'instar de ce qui se produit cette année. En 2017, la métropole est en voie d'enregistrer une croissance des ventes de 8 %, et en 2018, la hausse attendue est de l'ordre de 5 %.

« Pour la première fois de l'histoire, on devrait passer la barre des 45 000 ventes dans la métropole », avance Paul Cardinal, directeur du service Analyse du marché de la FCIQ. « Le segment des copropriétés sera particulièrement dynamique », ajoute-t-il.

PRÉVISIONS 2018 - Région métropolitaine de Montréal

Nombre de ventes Prix médian - unifamiliale Prix médian - copropriété



Variation

Variation

Variation 2016 (réel) 39 862 +5 % 295 000 $ +2 % 240 000 $ +1 % 2017 (projeté*) 42 800 +8 % 315 000 $ +7 % 247 000 $ +3 % 2018 (prévu) 45 100 +5 % 332 000 $ +5 % 255 000 $ +3 %

*Projection basée sur les 11 premiers mois

Source : prévisions FCIQ

Au chapitre des prix, la croissance sera plus forte à Montréal également, car il s'agit de la région où les conditions du marché sont les plus serrées de la province : l'avantage est aux vendeurs pour l'unifamiliale et le plex, tandis que les conditions sont équilibrées pour la copropriété. Cela se traduit par une pression à la hausse sur les prix et une accélération des délais de vente.

Enfin, la part du lion des nouveaux emplois créés au Québec au cours des 24 derniers mois revient à la région de Montréal, avec plus de 115 000 emplois supplémentaires. Il faut rappeler que la vaste majorité des immigrants choisissent de s'établir dans la région de Montréal, ce qui entraîne de nouveaux besoins en matière d'habitation, phénomène qui devrait se poursuivre l'an prochain.

À propos de la Fédération des chambres immobilières du Québec

La Fédération des chambres immobilières du Québec est une association à but non lucratif regroupant les 12 chambres immobilières de la province, de même que près de 13 000 courtiers immobiliers membres. Sa mission est de soutenir les chambres immobilières du Québec dans le but de défendre, protéger et promouvoir les intérêts des courtiers immobiliers en offrant des services en matière de pratiques professionnelles, d'affaires publiques et d'analyse de marché. La FCIQ est guidée par une approche axée sur la collaboration et le partage des ressources.

À propos de Centris®

Centris.ca est le site Web de l'industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec sont réunies à la même adresse. La Société Centris® offre aux intervenants du secteur de l'immobilier l'accès à des données immobilières et à une vaste gamme d'outils technologiques. Centris® gère aussi le système de collaboration utilisé par plus de 13 000 courtiers immobiliers québécois.

SOURCE Fédération des chambres immobilières du Québec

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :