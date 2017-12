Rod Stanley, ARP, FSCRP, nouvel intronisé au Collège des Fellows de la SCRP







TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) annonce que Rod Stanley, ARP, FSCRP est le plus récent membre intronisé à son prestigieux Collège des Fellows. Le plus récent Fellow de la Société sera accueilli par ses pairs chez lui à Charlottetown le 27 mai prochain, premier jour de Connexions 2018, la conférence nationale de la SCRP, à l'occasion du diner annuel du Collège des Fellows.

« Le Collège des Fellows compte certains des meilleurs professionnels des relations publiques et des communications du Canada, tous engagés à faire progresser la profession et à rehausser le profil de la Société canadienne des relations publiques, dit Daniel Granger, L.LL., MBA, ARP, FSCRP, président du Collège des Fellows. En tant que nouvel intronisé, Rod a démontré des talents de chef de file dans la communauté des relations publiques des Maritimes ainsi que sur la scène nationale. J'ai bien hâte de lui souhaiter la bienvenue officiellement au sein du Collège à Charlottetown, en mai prochain. »

Depuis 2000, le Collège des Fellows reconnaît les membres de la SCRP qui se sont démarqués comme chefs de file de la profession des relations publiques et des communications en leur accordant sa plus haute distinction. L'annonce de l'intronisation de Rod Stanley porte à 127 le nombre de membres du Collège des Fellows (FSCRP), en plus des 18 Fellows honoraires FSCRP(H)).

« La SCRP décrit le Collège des Fellows comme une façon de reconnaître les membres de la SCRP qui se sont distingués comme chefs de file dans le milieu des relations publiques et des communications tout en apportant une contribution exceptionnelle à la profession comme à leur communauté, dit Renee McCloskey, ARP, FSCRP, une des cinq personnes ayant appuyé la candidature de Monsieur Stanley. Cette institution représente un groupe de professionnels reconnus en relations publiques dans le pays tout entier et je suis ravie de voir Rod Stanley prendre une place bien méritée au sein de ce groupe. »

Afin d'atteindre le statut de Fellow, un professionnel des relations publiques doit posséder un minimum de 20 années d'expérience au sein de la profession, être membre agréé en relations publiques (ARP), et être membre de la Société depuis au moins 10 ans . Les Fellows intronisés ont apporté une contribution significative à la profession des relations publiques et à la SCRP.

À PROPOS DE LA SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 Sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :