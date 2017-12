Les Propriétés Genius Ltée fournit une mise à jour concernant la transaction proposée avec Cerro De Pasco Resources S.A.







LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ PAR UN SERVICE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI À ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Les Propriétés Genius Ltée (CSE:GNI)(CSE:GNI.CN)(CNSX:GNI) (« Genius » ou la « Société ») est heureuse de fournir une mise à jour concernant l'avancement de son projet d'acquisition de Cerro de Pasco Resources S.A. (« Cerro de Pasco »), tel qu'annoncé dans les communiqués de presse de la Société datés du 6 octobre 2017 et du 9 novembre 2017.

Tel qu'annoncé précédemment, la Société, en vertu d'une convention de fusion conclue le 9 novembre 2017 entre la Société et Cerro de Pasco (la « convention de fusion »), fera l'acquisition de Cerro de Pasco, une société privée péruvienne, en fusionnant Cerro de Pasco avec une succursale de Genius à être établie en vertu des lois péruviennes, de sorte que les détenteurs actuels de titres de Cerro de Pasco deviendront des porteurs de titres de Genius (la « transaction proposée »).

La transaction proposée est un « changement important » de la Société au sens de la Politique 8 - Changements importants et changements dans les activités de la Canadian Securities Exchange (la « Bourse ») et est assujettie à un certain nombre de conditions suspensives, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires, corporatives et d'actionnaires requises, incluant celle de la Bourse.

Mise à jour concernant la transaction proposée

Depuis la signature de la convention de fusion, la Société travaille à la préparation d'une déclaration d'inscription à la cote relative à la transaction proposée (la « déclaration d'inscription »), conformément aux politiques de la Bourse. La déclaration d'inscription exige que les états financiers vérifiés de Genius et de Cerro de Pasco soient complétés. Les vérifications sont en cours et devraient être terminées avant la fin de l'année.

L'achèvement de la déclaration d'inscription est un élément clé pour la réception de l'approbation conditionnelle de la transaction proposée par la Bourse. La négociation des actions ordinaires de la Société devrait demeurer suspendue jusqu'à la réception de cette approbation conditionnelle de la Bourse, que la Société prévoit recevoir en janvier 2018. La Société fournira une mise à jour supplémentaire au moment où elle recevra cette approbation.

La déclaration d'inscription sera utilisée par la Société pour obtenir l'approbation des porteurs d'au moins la majorité des actions émises et en circulation de Genius. Les actionnaires de Genius seront invités à examiner et, s'il est jugé approprié, à approuver une résolution permettant à Genius de procéder à la transaction proposée et aux opérations connexes lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu en février 2018.

La transaction proposée est assujettie à un certain nombre de conditions préalables, comprenant, entre autres, l'approbation des autorités réglementaires ainsi que des actionnaires. La Société espère réaliser la transaction proposée au cours du premier trimestre de 2018.

Nouveau site internet

Genius lancera son nouveau site Internet au début Janvier 2018.

A propos de Cerro De Pasco

Cerro De Pasco est une société constituée en vertu des lois du Pérou. Son principal actif est une option d'acquisition d'un intérêt de 100% dans la concession minière El Metalurgista (Quiulacocha Tailings et Excelsior Stockpile), au Pérou (la « propriété »). Lors de l'exercice de cette option, Cerro de Pasco deviendra seule propriétaire légale et bénéficiaire de la propriété. Le 9 novembre 2017, Genius a produit un rapport technique (le « rapport 43-101 ») concernant la propriété, préparé conformément à la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers « The Excelsior Property: The Excelsior Mineral Pile (EMP) and Quiulacocha Tailings (QT) associated with the Cerro de Pasco Mine, Cerro de Pasco District, Altiplano Region, North-Central Peru ». Le rapport 43-101 est disponible sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Les Propriétés Genius Ltée

Genius est une société d'exploration minière canadienne axée sur le développement de projets avec certains des métaux et minéraux les plus critiques au monde.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être prospectifs. Les énoncés concernant la capacité de la Société à réaliser la transaction proposée, le nombre de titres de la société pouvant être émis dans le cadre de la transaction proposée, la capacité des parties à satisfaire toutes autres conditions de clôture et la réception des approbations règlementaires et des actionnaires à cet égard sont tous des énoncés prospectifs, tout comme les déclarations concernant les activités de Genius et de Cerro de Pasco, leur succès attendu, leurs revenus et leur taux de croissance.

Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses attentes seront rencontrées. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent (i) l'incapacité ou la réticence de Cerro de Pasco à remplir ses obligations contractuelles aux termes de la convention de fusion, en tout ou en partie; ii) l'incapacité de la Société d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires pour la transaction proposée; et iii) de façon générale, l'incapacité de la Société d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'affaires efficace pour quelque raison que ce soit. Une description des autres risques touchant les activités de Genius figure dans le rapport de gestion annuel de Genius, lequel est disponible sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Aucune garantie ne peut être donnée à l'effet que des événements anticipés par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse se produiront, ou si l'un d'eux se produit, quels avantages Genius en retirera. En particulier, aucune garantie ne peut être donnée quant à la performance financière future de Genius. Genius n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, sauf tel que requis par les lois qui lui sont applicables. Le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

L'achèvement de la transaction proposée est assujetti à un certain nombre de conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'acceptation de la Bourse et l'approbation des actionnaires. Rien ne garantit que la transaction proposée se réalisera sous une forme ou une autre.

Les investisseurs sont avisés que, sauf indication contraire dans la circulaire d'information de la direction ou dans la déclaration d'inscription en préparation relativement à la transaction proposée, toute information communiquée ou reçue relativement à la transaction proposée pourrait ne pas être exacte ou complète. La négociation des titres de Genius devrait être considérée comme hautement spéculative.

La Bourse ne s'est nullement prononcée sur le bien fondé de la transaction proposée et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

