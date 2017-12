Le service DiliTrust Exec est adopté par Télé-Québec dans le cadre de la transition numérique de son conseil d'administration







MONTREAL, 07 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- DiliTrust renforce sa position de leader au Québec et intensifie sa croissance en Amérique du Nord avec l'adoption de sa solution de gouvernance numérique DiliTrust Exec par Télé-Québec. Le service sera utilisé par le client pour la numérisation de son conseil d'administration.



Télé-Québec a pour objet d'exploiter une entreprise de télédiffusion éducative et culturelle afin d'assurer, par tout mode de diffusion, l'accessibilité de ses produits au public. Ses activités ont particulièrement pour but de développer le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales et la diversité de la société québécoise.

Dans le cadre de son virage numérique, Télé-Québec a décidé d'adopter une solution de gouvernance numérique, DiliTrust Exec, conçue pour faciliter et améliorer les processus de gouvernance. Intuitive et hautement sécurisée, la plateforme offre une réponse innovante aux défis actuels rencontrés par les administrateurs et les secrétaires corporatifs. Les principaux facteurs qui ont motivé la sélection du conseil sans papier DiliTrust Exec sont l'intégration facile de sa plateforme, sa simplicité d'utilisation, sa sécurité qui bénéficie de certifications de niveau international (ISO 27001), et surtout la proximité d'un service personnalisé offert par une équipe dédiée à la formation des utilisateurs et des gestionnaires.

« Nous souhaitions, avec l'implantation de DiliTrust Exec, rationaliser nos pratiques de gouvernance et améliorer tout le processus de nos réunions du conseil d'administration, de la préparation à la tenue de celles-ci, en offrant également plus de mobilité et de flexibilité à nos administrateurs. Tenir un conseil d'administration « sans papier » constitue une action concrète de notre Plan de développement durable 2016-2020 et renforce les pratiques écoresponsables dans l'administration publique », déclare Mme Nathalie Blais, directrice des affaires juridiques et secrétaire générale de la Société.

Grâce à la technologie fiable et aux normes de sécurité garanties par DiliTrust Exec, notamment avec sa certification ISO 27001, tout le contenu sur le portail est sécurisé et chiffré, et la transmission de tous les documents et informations est également sécurisée. Cette technologie garantit un haut niveau de protection des informations confiées par les clients. Elle s'appuie sur l'identification, l'analyse et la couverture des risques pesant sur le système d'information et s'inscrit dans un principe d'amélioration continue. Elle permet, enfin, de créer un environnement de confiance réciproque entre le prestataire et son client.

« En adoptant notre solution, Télé-Québec confirme notre position de chef de file canadien dans les solutions de gouvernance numérique sécurisées et souligne notre expertise dans le développement de technologies de pointe pour les conseils et les administrateurs », explique Gabriel Maréchal, Vice-président des Ventes chez DiliTrust Canada.

À propos de DiliTrust Exec

Le portail numérique DiliTrust Exec procure aux membres des conseils d'administration et aux dirigeants une nouvelle méthode de collaboration efficace et sécurisée, et qui se veut durable. Cette technologie avancée et sécuritaire permet aux organisations de bénéficier d'une qualité accrue de leur gouvernance, tout en leur donnant les moyens de mettre en application rapidement les recommandations de leur conseil d'administration.

À propos de DiliTrust

Éditeur et intégrateur de logiciels depuis plus de vingt ans, DiliTrust (précédemment EQUITY) offre une gamme complète de solutions et de services dédiés à la Gouvernance d'entreprise dans les domaines juridique, financier et du contrôle interne. L'offre de DiliTrust comprend :

La plateforme collaborative de gestion des activités juridiques DiliTrust Governance (précédemment Visual Scope/Corpolex.com), centralisant et organisant l'ensemble des données des juristes d'entreprise,





(précédemment Visual Scope/Corpolex.com), centralisant et organisant l'ensemble des données des juristes d'entreprise, Une solution de digitalisation des conseils d'administration et instances avec l'application intuitive et conviviale DiliTrust Exec (précédemment Leading Boards) ,





(précédemment Leading Boards) Des services de data rooms électroniques pour le partage maîtrisé d'informations confidentielles avec l'offre DiliTrust Data Room (précédemment Dilitrust),





(précédemment Dilitrust), Un outil simple pour le transfert sécurisé de fichiers sensibles et volumineux avec DiliTrust MFT (précédemment OpenTrust MFT).

Reconnue pour son savoir-faire et son expertise pointue dans son domaine, DiliTrust s'engage chaque jour auprès de ses 500 clients dans plus de 40 pays pour accompagner leurs dirigeants dans l'atteinte de leurs objectifs en termes de conformité aux règlementations, d'efficacité opérationnelle, de transparence et de communication juridique et financière.

Plus de 50 % des entreprises du CAC 40 ainsi que des groupes majeurs en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient font confiance à DiliTrust :

Almarai, AccorHotels, Altran, Banque Royale du Canada, BNP Paribas, Bouygues, Capgemini, Chalhoub, EDF, Engie, Eurazeo, Eutelsat, Koç, LVMH, MAF Retail, Pernod Ricard, Renault, Rexel, Safran, SNCF, Société Générale, Tereos, TF1, Veolia Environnement, Ville de Montréal, Vivendi...

DiliTrust est présente à Montréal, Toronto, Paris, Dubaï, Milan et Luxembourg.

Plus d'informations sur www.dilitrust.com

Contact presse :

Romain Isaac

DiliTrust Canada

514 664-5377, poste 207

romain.isaac@dilitrust.com

www.dilitrust.com

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 10:03 et diffusé par :