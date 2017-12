Supermicro étend son portefeuille de solutions pour entreprises, grâce au nouveau SuperServer extensible, certifié pour SAP HANA®







Étendant la gamme complète de systèmes Supermicro certifiés SAP, le nouveau SuperServeur 2U 4-Socket fonctionnant sous SAP HANA, permet un retour sur investissement plus rapide et contribue à réduire le coût total de possession pour les clients

SAN JOSÉ, Californie, 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau, de l'informatique écologique et un partenaire technologique mondial de SAP, a annoncé aujourd'hui que son dernier SuperServer 2U 4-Socket (2049U-TR4) prenant en charge les processeurs Intel® Xeon® Scalable les plus performants, le maximum de mémoire et le stockage SSD tout-flash, a été certifié pour exploiter la plateforme SAP HANA®*. Le SuperServer 2049U-TR4 pour SAP HANA aide les clients en fournissant un système sans équivalent à noeud unique extensible, reposant sur une spécification matérielle bien définie, conçu pour satisfaire aux exigences de performance les plus strictes en matière de technologies en mémoire (in-memory) SAP HANA.

« En combinant nos capacités à fournir des technologies de serveur hautement performantes et efficaces, de l'innovation, des solutions d'informatique écologique de bout en bout aux centres de données et de l'informatique en nuage avec les capacités de calcul en mémoire de SAP HANA, le SuperServer 2049U-TR4 pour SAP HANA de Supermicro offre aux clients une solution prémontée, préinstallée, préconfigurée, normalisée et hautement optimisée, aux applications et aux bases de données stratégiques fonctionnant sur SAP HANA », a déclaré Charles Liang, le PDG de Supermicro. « La certification SAP HANA est un complément essentiel à notre portefeuille de solutions, renforçant les possibilités de Supermicro de fournir et d'assurer le service de nouvelles solutions innovantes et essentielles, pour satisfaire aux besoins les plus stricts des entreprises clientes. »

Supermicro collabore avec SAP pour apporter son riche portefeuille de solutions ouvertes d'informatique à l'échelle du nuage, aux entreprises clientes souhaitant passer de systèmes propriétaires classiques à coût élevé à des architectures ouvertes, à coût optimisé et définies par logiciel. Pour appuyer cette collaboration, Supermicro a récemment rejoint le programme partenaire technologique mondial de SAP.

SAP HANA allie des fonctions de base de données, de traitement des données et de plateforme d'application en mémoire. La plateforme offre des bibliothèques d'outils de traitement de texte, de planification, d'analyse prédictive, spatiale et d'activité. Ses fonctions pointues, notamment en termes d'analyse de texte prédictive, de traitement spatial et de virtualisation des données sur la même architecture, permettent de simplifier plus encore le développement d'applications et le traitement à partir de structures et de sources de larges volumes de données. SAP HANA est, de ce fait, une plateforme éminemment adaptée à la conception et au déploiement de nouvelles générations d'outils d'analyse et d'applications en temps réel.

La nouvelle solution certifiée SAP complète les solutions existantes de Supermicro pour la plateforme technologique SAP NetWeaver® et aide les clients à passer vers SAP HANA et SAP S/4HANA®. En fait, Supermicro a certifié sa gamme complète de serveurs et de solutions de stockage pour prendre en charge la plateforme technologique SAP NetWeaver® fonctionnant sous Linux. Conçu pour les sociétés exigeant la plus grande efficacité opérationnelle et un rendement maximal, l'ensemble de ces solutions SuperServer de Supermicro est prêt pour les applications SAP reposant sur la plateforme technologique NetWeaver telles que SAP ECC, SAP BW et SAP CRM, que ce soit en tant que serveur d'application ou de base de données, dans une configuration SAP à deux ou trois niveaux.

Supermicro prévoit de continuer d'étendre son portefeuille de systèmes certifiés SAP HANA, dont une solution extensible de huit sockets reposant sur le SuperServer 7089P-TR4 et une solution de quatre sockets reposant sur son SuperBlade®, dans le courant du premier semestre 2018.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de solutions Supermicro certifiées SAP, veuillez consulter le site https://www.supermicro.com/solutions/sap/.

Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir les dernières nouvelles et annonces.

À propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ : SMCI), une société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro se consacre à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché.

*La certification confirme effectivement les caractéristiques du produit, conformément aux procédures de certification SAP. Elle ne garantit pas que le produit est exempt d'erreur.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, SuperBlade et We Keep IT Green sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corp. aux États-Unis et dans d'autres pays.

SAP, SAP HANA, SAP NetWeaver, SAP S/4HANA et tous les logos SAP sont des marques déposées ou des marques commerciales de SAP SE, en Allemagne et dans plusieurs autres pays.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/616640/Super_Micro_Computer___SAP_HANA.jpg

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 09:30 et diffusé par :