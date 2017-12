Un investissement de 35 M$ pour Exceldor!







La coopérative poursuit son expansion avec la construction d'un centre de distribution à Beloeil

LÉVIS, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Un leader canadien de la volaille, Exceldor se donne les moyens pour accélérer sa croissance et répondre à une demande toujours plus grandissante. La coopérative, dont les facilités d'expédition de ses installations sont à pleine capacité, annonce aujourd'hui la construction d'un centre de distribution qui deviendra la plaque tournante d'une chaîne logistique avec laquelle elle pourra conjuguer agilité et efficacité.

D'une superficie de quelque 135 000 pi2, le nouveau centre de distribution nécessitera un investissement de 35 M$. Il sera stratégiquement situé à Beloeil aux abords de l'autoroute Jean-Lesage, et près de 60 personnes y travailleront.

«Ce centre de distribution sera conçu pour générer d'importants gains d'efficacité et optimiser nos processus. Appelé à devenir un véritable centre nerveux en termes logistiques, il assurera la liaison entre nos nombreux sites de production jusqu'à la livraison chez nos clients», a commenté le président-directeur général d'Exceldor, René Proulx.

La phase de construction débutera au printemps 2018 pour une mise en opération au premier trimestre de l'année 2019. Le projet devra, au préalable, obtenir l'assentiment de la Ville de Beloeil avec qui Exceldor travaille étroitement.

« L'effervescence du marché de la volaille combinée à la qualité et à la fraicheur de nos produits laissent entrevoir des perspectives d'affaires des plus intéressantes. Nous sommes emballés à l'idée d'amorcer ce nouveau chapitre de notre croissance avec l'engagement de nos membres et la complicité de nos employés, ces précieux collaborateurs avec qui nous sommes fiers de faire grandir notre organisation », a renchéri M. Proulx.

Au cours des prochaines semaines, Exceldor décidera à quelle société spécialisée elle entend confier l'opération de cette infrastructure, bien qu'elle en conservera la propriété.

À PROPOS D'EXCELDOR

Exceldor est une coopérative qui a comme mission d'offrir de la volaille que les gens peuvent servir avec fierté. L'organisation, dont le siège social est situé à Lévis, répartit sa production entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit au Québec ainsi qu'avec celle de Hanover en Ontario.

Exceldor est aussi copropriétaire de trois autres entreprises oeuvrant dans le secteur de la volaille, soit Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley en Ontario. L'entreprise commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor et Butterball. Elle emploie plus de 2 250 personnes et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 700 M$.

SOURCE Exceldor

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 09:03 et diffusé par :