Un nouveau programme d'assistance médicale vient en aide aux Canadiens

Les clients de la Financière Sun Life bénéficient d'un soutien personnalisé pour utiliser le système de soins de santé plus efficacement

TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Personne ne prévoit être un jour en congé d'invalidité, mais c'est pourtant la réalité de nombreux Canadiens, qui ont de la difficulté à s'y retrouver dans le système de soins de santé et à recevoir les traitements que leur état exige. Pour les personnes qui vivent déjà de l'incertitude, ces difficultés viennent s'ajouter aux nombreux problèmes à gérer. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie s'associe à Medical Confidence Inc. pour changer la situation des clients de partout au pays qui reçoivent des prestations d'invalidité.

« Souffrir d'un problème de santé et être en congé d'invalidité, c'est déjà suffisamment stressant. Le processus ne devrait pas l'être, affirme Jean-Michel Lavoie, vice-président adjoint, conception de produits pour les Garanties collectives de la Financière Sun Life. Notre objectif est de faciliter les choses pour nos clients et de les accompagner sur le chemin de la guérison. Cette nouvelle approche personnalisée met à la disposition de nos clients une plateforme d'assistance unique qui augmente leur pouvoir d'agir alors qu'ils recouvrent la santé et améliorent leur mieux-être global.»

Medical Confidence travaille de concert avec les personnes en invalidité pour bien comprendre leur état de santé et leurs besoins. Un professionnel de la santé attitré offre du soutien individuel, prend les mesures nécessaires pour que ces personnes puissent voir des omnipraticiens et des spécialistes plus rapidement et les accompagne tout au long de leurs traitements et de leur rétablissement.

Medical Confidence dispose d'un réseau inégalé de plus de 11 000 spécialistes canadiens renommés dans plus de 800 sous-spécialités. À partir de 2018, les services de ce tiers fournisseur seront progressivement offerts à tous les clients de la Financière Sun Life en invalidité. Ce partenariat avec Medical Confidence vient renforcer l'engagement de notre entreprise à fournir des solutions innovantes et efficaces pour aider nos clients à atteindre un mieux-être durable.

« La plupart des Canadiens ne savent pas quoi faire ou à qui s'adresser lorsqu'ils souffrent d'un problème de santé sérieux. Les délais d'attente croissants sont devenus la norme, à un point tel que même les médecins de première ligne ont de la difficulté à trouver des spécialistes disponibles, affirme Angela Johnson, présidente de Medical Confidence. Nous sommes très heureux de nous associer à la Financière Sun Life. Nous utilisons une plateforme de navigation novatrice pour offrir aux clients de la Financière Sun Life une approche personnalisée et humaine qui vise à leur donner accès rapidement aux traitements nécessaires. De cette façon, nous réduisons les délais d'attente et nous améliorons les résultats pour les patients et leurs médecins. »

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.

À propos de Medical Confidence

Medical Confidence est une société canadienne fondée en 2009 dont la mission est d'outiller les usagers du système canadien de soins de santé. Elle s'inscrit dans la Loi canadienne sur la santé et elle aide les personnes à connaître leur état de santé, à avoir accès aux médecins spécialistes les plus à même de les prendre en charge, à s'informer et à participer activement aux décisions qui produiront les meilleurs résultats. Medical Confidence considère qu'informer et outiller les usagers des services de soins de santé est aussi profitable pour les employeurs, les assureurs et les associations professionnelles, car cela réduit le coût des garanties et atténue les répercussions du présentéisme et de l'absentéisme. Le système de soins de santé du Canada est aussi gagnant, car les usagers l'utilisent d'autant plus efficacement qu'ils le connaissent mieux. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.medicalconfidence.com.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

