Corporation Aurifère Monarques annonce un contrat d'usinage à forfait avec Ressources Nottaway pour un minimum de 180 000 tonnes de minerai







L'usine Camflo traitera le minerai de la mine Vezza

MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX.V:MQR) (OTCMKTS:MRQRF) (FRANCFORT:MR7) est heureuse d'annoncer la signature d'un contrat d'usinage à forfait avec Ressources Nottaway inc. (« Nottaway ») pour le traitement d'un minimum de 15 000 tonnes de minerai par mois ou 180 000 tonnes pour l'année 2018. Le minerai proviendra de la mine Vezza et sera traité à l'usine Camflo de Monarques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Ressources Nottaway comme nouveau client pour l'année 2018, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. Ce contrat nous procurera une source de revenus constante pour l'usine Camflo en 2018 et cadre parfaitement avec notre objectif d'augmenter la rentabilité de nos opérations. »

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX.V:MQR) est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 240 km² de propriétés aurifères (voir carte) incluant la mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo) et Wasamac, les usines Camflo et Beacon, ainsi que six projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour. Monarques emploie plus de 150 personnes qualifiées pour veiller à ses activités d'exploitation, de mise en valeur et d'exploration et possède une solide position financière.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

