Amélioration des perceptions de la population à l'égard de la criminalité







QUÉBEC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En 2014, environ 73 % de la population québécoise estime que le nombre d'actes criminels commis dans son voisinage est plus faible qu'ailleurs au Canada, comparativement à 55 % en 2009. Les perceptions quant à l'évolution du nombre d'actes criminels dans le voisinage sont également plus positives en 2014. En effet, plus de 80 % de la population affirme, en 2014, que la situation est restée stable au cours des 5 dernières années, alors que 70 % était de cet avis en 2009. En contrepartie, la proportion d'individus estimant que le volume d'actes criminels a augmenté dans leur voisinage est plus faible en 2014, soit 8 % comparativement à 21 % en 2009.

Publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec, le bulletin Coup d'oeil sociodémographique, numéro 59, accompagne la mise à jour sur le site Web de l'organisme, pour l'année 2014, de statistiques sur les perceptions et les comportements préventifs relatifs à la criminalité, ainsi que sur le sentiment de sécurité et de confiance de la population. Les résultats sont tirés des éditions 2009 et 2014 de l'Enquête sociale générale de Statistique Canada.

Effet important des expériences de victimisation sur les perceptions et les comportements

En 2014, les individus ayant subi au moins un incident criminel au cours des 12 derniers mois sont plus nombreux à percevoir une augmentation de la criminalité au cours des 5 dernières années (14 % c. 6 % pour les non-victimes) ainsi qu'à considérer qu'au moins une forme de désordre social constitue un problème dans leur voisinage (43 % c. 20 %). Ils sont également plus enclins à prendre couramment des précautions pour assurer leur sécurité personnelle (89 % c. 86 %) et ont aussi été plus portés à adopter des mesures particulières au cours des 12 derniers mois pour se protéger contre le crime (24 % c. 10 %).

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

