Rapport mensuel de novembre 2017 de Huobi.pro : les transactions cumulées ont dépassé 4 milliards USD et le nombre de nouveaux utilisateurs est 20 fois plus grand







SINGAPOUR, le 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Huobi.pro a publié son rapport mensuel de novembre à ses utilisateurs du monde entier.

Selon le rapport, l'institut Huobi Blockchain Application Institute (institut d'applications de chaînes de blocs) a étudié et évalué plus de 200 projets d'actifs basés sur la technologie de chaîne de blocs. Ces projets ont été fondés par plus de 200 équipes différentes issues de plus de 20 pays. Sur les 200 projets d'actifs, 27 projets de haute qualité ont été sélectionnés par l'institut sur la base de normes et processus internes d'Huobi en matière d'innovation exceptionnelle, de contrôle des risques et d'autres critères d'évaluation.

Détails importants divers :

Le nombre de nouveaux utilisateurs d'Huobi.pro a augmenté de plus de 20 fois en novembre

La majorité des utilisateurs sont des hommes de 25 à 35 ans

Le volume des transactions en novembre a atteint 4 185 481 199,44 USD

Le service clientèle d'Huobi est d'une importance critique pour l'entreprise. En novembre, la satisfaction de l'utilisateur lors de sa consultation téléphonique a atteint un pourcentage aussi élevé que 97,96 %. En novembre, Huobi a mené 6 enquêtes, englobant environ 10 000 utilisateurs, pour recueillir des commentaires sur les services de consultation et de soutien. Basé sur les commentaires des clients, Huobi a optimisé 1209 fois ses produits afin de fournir un meilleur service aux clients.

En outre, Huobi tient à fournir aux utilisateurs un service clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En novembre, le personnel du service clientèle a fourni des services de consultation et de soutien à plus de 60 000 clients.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les nouveaux produits, les nouveaux critères d'évaluation des projets et la manière dont les actifs peuvent être cotés et non cotés. Cela permet ainsi aux utilisateurs de mieux comprendre le fonctionnement de Huobi.pro et d'analyser les perspectives de l'industrie.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici : https://www.huobipro.com/topic/monthly_report/

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 08:09 et diffusé par :